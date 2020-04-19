200, 400 или 800: сколько пациентов приходится на одного врача?

В режиме чрезвычайного положения мы начинаем ценить больше людей и специалистов, без которых общество не может функционировать. Очень важную роль, конечно, играют врачи и медработники, которые заботятся о нашем здоровье. Но сколько их работает у нас в Эстонии?
В прошлом году в общественном секторе Эстонии работали 3111 врачей, 416 врачей общей практики и 2695 врачей-специалистов, пишет Tervis. Это означает, что на каждого врача приходится 426 человек.
Кроме того, в Эстонии работает 6021 высококвалифицированных медсестер. Парамедиков с высшим профессиональным образованием в стране 31 человек, еще 4678 человек — это работники по уходу в учреждениях здравоохранения и домах призрения.
В эпицентре распространения коронавирус в Эстонии — на Сааремаа работает 68 врачей, 116 высококвалифицированных медсестер и 163 работников по уходу в учреждениях здравоохранения и домах призрения. По данным Регистра народонаселения к 1 января в Саареском узде живет 33 512 человек, в волости Сааремаа 31 435 человек.