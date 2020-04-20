Ученые разрабатывают систему диагностирования коронавируса при помощи фитнес-браслетов

По словам профессора школы медицины Стэнфордского университета Майкла Снайдера, фитнес-браслеты и другие носимые устройства выполняют сотни тысяч различных измерений в день, что делает гаджеты мощными средствами мониторинга. "Моя лаборатория хочет использовать этот потенциал, все эти данные и посмотреть, сможем ли мы идентифицировать заболевших на самой ранней стадии, желательно до того, как они сами почувствуют, что заболели", – пояснил он. Для этого участники проекта намерены проанализировать изменения пульса, дыхания, температуры и давления на ранней стадии заболевания коронавирусом. Fitbit выделит для испытаний 1 тыс. смарт-часов и разработает для них необходимый софт.

Над похожим проектом работают ученые из Массачусетского технологического института (MIT): исследователи испытывают компактное устройство для дома, которое сможет отслеживать частоту дыхания пациента с легкой формой Covid-19. В случае ухудшения состояния больного прибор уведомит об этом и его, и врачей. Прежде всего такое устройство может пригодиться пожилым пациентам, которые могут не распознать вовремя ухудшение своего состояния.

Напомним, ранее компании Apple и Google анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса при помощи смартфонов. Новая система будет использовать беспроводную технологию Bluetooth, которая обладает небольшим радиусом действия, а также приложения, одобренные чиновниками от здравоохранения. Эти приложения будут собирать данные об обмене Bluetooth сигналами с другими смартфонами, составляя своего рода карту контактов пользователя. Если он сдаст положительный тест на коронавирус, то сможет указать это в приложении, после чего система направит уведомления о потенциальном риске заражения другим подключенным пользователям, которые находились рядом с зараженным. Предполагается, что использование системы будет добровольным.