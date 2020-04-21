Северо-Эстонская региональная больница восстанавливает плановое лечение

Региональная больница продолжила плановое лечение и во время чрезвычайного положения. Поскольку больнице пришлось значительно реорганизовать свою работу из-за COVID-19, запланированное лечение было ограничено, и некоторые пациенты получали помощь удаленно. С этой недели начался возврат к обычным объемам планового лечения.

«Наша цель - обеспечить безопасность здоровья пациентов и сотрудников, как во время чрезвычайного положения, так и в будущем», - сказала директор по лечебной работе Северо-Эстонской региональной больницы доктор Хелис Поккер, по словам которой с этой недели лечение по всем специальностям будет активно продвигаться к восстановлению запланированной помощи в максимально возможном объеме.

В восстановлении рабочих объемов основной целью Северо-Эстонской региональной больницы является обеспечение лечения пациентов, безопасность пациентов, а также безопасность медицинских работников в связи с продолжающимся распространением COVID-19. С этой целью были внесены необходимые изменения в организацию работы больницы с точки зрения как средств индивидуальной защиты, так и методов лечения. Шаг за шагом вносится необходимые изменения в организацию медицинской работы в направлении максимально открытой и безопасной больницы.