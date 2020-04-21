Ирья Лутсар: научный совет поддерживает ослабление ограничений

"Научный совет в целом поддерживает смягчение ограничений. Уже известно, что на первом этапе это планируется сделать в сфере врачебной помощи. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой, ослабление мер должно происходить постепенно с тем, чтобы в случае необходимости всегда можно было вернуться на шаг назад", - сказала председатель научного совета, профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар.

По словам Лутсар, в обязательном порядке следует вести тщательный мониторинг того, что будет происходить, поскольку точно не известно, что будет дальше. "Жизненно важные вопросы должны решаться в первую очередь, а затем уже все остальные. Научный совет не стал давать конкретных рекомендаций с указанием сроков, мол, 1 мая сделайте это, а 5 мая - другое. Наши советы базируются на общих принципах, а окончательное решение конечно же остается за правительством. Мы являемся консультативным советом по медицине и можем давать только медицинские рекомендации", - добавила Лутсар.