Улыбчивая малышка Ария нуждается в дорогостоящем лекарстве: давайте поможем ей

У пятимесячной Арии диагностирована лимфангиома и утечка лимфы в брюшную полость. В начале года малышке уже провели операцию, но следующие операции пока отложены в связи с чрезвычайной ситуацией. Единственная еда, которая подходит Арии, - это молочная смесь Monogen. Стоимость смеси на три месяца - 1184 евро.
Лечебная еда Monogen входит в список компенсируемых Больничной кассой лекарств, но, к сожалению, не в случае диагноза, поставленного Арии. Поскольку решение о компенсации в порядке исключения занимает время, то семья просит финансовой помощи для покупки смеси для кормления на три месяца. После этого Больничная касса обещает взять на себя финансирование питания Monogen.
Местное самоуправление, управа района Кесклинн, поддержит семью и выделит 250 евро.
Стратегический руководитель Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма сказала, что ситуация Арии — это очередной пример того, что пациенты с редкими заболеваниями часто остаются без льгот Больничной кассы, потому что, когда лекарство включалось в список финансируемых препаратов, его не увязали с конкретным диагнозом. «Внесение же изменений в список услуг здравоохранения занимает по меньшей мере год, и мы были бы очень благодарны, если бы Больничная касса нашла возможность поддержать Арию в порядке исключения и взяла на себя финансирование лечебного питания вместо добрых благотворителей», - сказала Оттендер-Паасма.
Малышке Арии можно помочь, позвонив на номер для пожертвований Детского фонда. Сумма зависит от выбранного номера.
Звоня на номер 900 5025, жертвуешь 5 евро
Звоня на номер 900 5100, жертвуешь 10 евро
Звоня на номер 900 5500, жертвуешь 50 евро
Также можно перевести средства на банковский счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением «Aria»
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
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