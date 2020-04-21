Улыбчивая малышка Ария нуждается в дорогостоящем лекарстве: давайте поможем ей

Лечебная еда Monogen входит в список компенсируемых Больничной кассой лекарств, но, к сожалению, не в случае диагноза, поставленного Арии. Поскольку решение о компенсации в порядке исключения занимает время, то семья просит финансовой помощи для покупки смеси для кормления на три месяца. После этого Больничная касса обещает взять на себя финансирование питания Monogen.

Стратегический руководитель Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма сказала, что ситуация Арии — это очередной пример того, что пациенты с редкими заболеваниями часто остаются без льгот Больничной кассы, потому что, когда лекарство включалось в список финансируемых препаратов, его не увязали с конкретным диагнозом. «Внесение же изменений в список услуг здравоохранения занимает по меньшей мере год, и мы были бы очень благодарны, если бы Больничная касса нашла возможность поддержать Арию в порядке исключения и взяла на себя финансирование лечебного питания вместо добрых благотворителей», - сказала Оттендер-Паасма.