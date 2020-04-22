Доставку защитных масок теперь можно заказать в почтовый ящик

По словам главы группы продажи товаров Почты Эстонии Марили Таммару, теперь все желающие смогут заказать защитные маски прямо в свой домашний почтовый ящик. «Маски можно также заказать в почтовый ящик своим близким», - сказала Таммару, отмечая возможность заказать маски и бабушкам с дедушками.

«Защитные маски по крайней мере в ближайшие месяцы будут важным фактором гигиены во время передвижения в публичном пространстве, а мы приложим усилия со своей стороны, чтобы всем людям было максимально удобно регулярно заказывать домой необходимое количество масок», - сказала Таммару.

Стоимость одной упаковки их 10 масок с доставкой 14,30 евро, как правило, посылку будут доставлять заказчику через два рабочих дня. Это хирургические защитные маски, одобренные Департаментом здоровья.