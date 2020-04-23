Нейрохирург: коронавирус может вызывать инсульт у молодых в возрасте 30 и 40 лет

По словам врачей, некоторые из них не звонили в службу спасения, поскольку слышали, что больницы переполнены из-за коронавируса. Тем не менее, появляется все больше свидетельств того, что коронавирус может вызывать нетипичные тромбы, которые могут привести к инсульту.

Нейрохирург Томас Оксли и его коллеги из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке наблюдали подобные осложнения у пяти пациентов моложе 50 лет. У всех были либо легкие симптомы COVID-19, или не было никаких симптомов вообще.

«Вирус вызывает повышенное тромбообразование в крупных артериях, что приводит к инсульту», — сказал Оксли каналу CNN. По словам врача, в течение последних двух недель число молодых пациентов с инсультом увеличилось в семь раз. У большинства из них ранее не было серьезных проблем со здоровьем, а их симптомы COVID-19 были легкими или вовсе отсутствовали.

«Все пробы были положительными. Двое из них тянули с вызовом скорой», - сказал Оксли. Другие врачи подтвердили, что люди стали меньше обращаться в отделения экстренной помощи или звонить в службу спасения.

Инсульты среди молодых — редкое явление. «Для сравнения, за последние 12 месяцев каждые две недели мы лечили в среднем 0,73 пациента младше 50 лет, у которых возникал настоящий инсульт», - объясняет Оксли. Об учащении случаев инсульта говорят и другие врачи в Нью-Йорке.

На следующей неделе команда Оксли опубликует статью на эту тему в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

По оценке врача коронавирус может увеличивать риск тромбоза и соответственно — риск инсульта. И все же Оксли говорит, что спешить с выводами нельзя, необходимо провести исследование.

При инсульте требуется незамедлительное вмешательство врачей. По словам Оксли, за последние дни один пациент умер, другие находятся в отделении интенсивной терапии или на восстановительном лечении.

Для диагностики инсульта используется FAST-тест — если наблюдаются перекос лица, слабость в руке, нарушение речи - время звонить в скорую.

Самым эффективным лечением инсульта остается удаление тромба, но операция должна быть выполнена в течение шести часов.