Сезон гриппа завершен?

Департамент здоровья оценивает сейчас заболеваемость гриппом в Эстонии, как низкую. Ни одного случая гриппа на прошлой неделе лабораторно подтверждено не было, пишет Postimees.
В третью неделю апреля (13-20 апреля) к врачам с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 3430 человек, 21 процент заболевших – дети.
Заболеваемость гриппом находится в тенденции спада, заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей остается стабильной. И все же заболеваемость гриппоподобными инфекциями пока не достигла обычного внесезонного уровня. Департамент здоровья отмечает, что, к сожалению, невозможно определить, с каким конкретным патогенном это может быть связано, поскольку лабораторных исследований проводится мало.
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), с начала сезона гриппа в Эстонии были госпитализированы 575 пациентов. По данным шести больниц, от гриппа скончались 12 человек в возрасте от восьми месяцев до 85 лет: все они входили в группы риска.