Сезон гриппа завершен?

В третью неделю апреля (13-20 апреля) к врачам с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 3430 человек, 21 процент заболевших – дети.

Заболеваемость гриппом находится в тенденции спада, заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей остается стабильной. И все же заболеваемость гриппоподобными инфекциями пока не достигла обычного внесезонного уровня. Департамент здоровья отмечает, что, к сожалению, невозможно определить, с каким конкретным патогенном это может быть связано, поскольку лабораторных исследований проводится мало.