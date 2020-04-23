В связи с восстановлением планового лечения Центр крови ждет доноров

Старший врач Центра крови Северо-Эстонской региональной больницы Гулара Ханирзаева сказала в интервью программе «Великолепная четверка » на Радио 4, что донорский центр в торговом центре Foorum в центре Таллинна закрыт, но можно сдать кровь по адресу Эдала, 2, передает Rus.ERR .

«На данный момент мы ждем в Центр крови здоровых доноров. Если донор переболел коронавирусом, то с момента выздоровления должно пройти не менее двух недель», - сказала она, добавив, что центр крови не проверяет доноров на коронавирус.