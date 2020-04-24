Витамин D. Иллюстративное фото ФОТО: Pantermedia

Управление здравоохранения Англии рекомендовало ежедневно принимать витамин D весной и летом, пока продолжается карантин.

Обычно мы получаем его в достаточном количестве, проводя время на улице, поскольку он производится, когда открытые участки нашей кожи оказываются под воздействием солнечных лучей.

Его еще называют витамином солнца и, наряду с некоторыми другими, он помогает нашему организму бороться с инфекциями, что особенно важно во время нынешней пандемии.

Кому же полезно принимать витамин D?

Рекомендации

Еще до начала эпидемии коронавируса британцам было рекомендовано принимать 10 мкг витамина D ежедневно в зимние месяцы (с октября по март) или круглогодично, если они не проводят на улице достаточно времени.

Однако в нынешней ситуации, когда всем предписано сидеть по домам, нехватка этого важного витамина может начать ощущаться более остро.

Английские специалисты рекомендуют принимать витамин D в таблетках или капсулах круглогодично:

если вы почти не бываете на улице, например, если вы вынуждены беречься по состоянию здоровья (после операции на сердце, перенесения тяжелых заболеваний и т.п.)

если вы проживаете в доме для престарелых

если вы обычно носите закрытую одежду, когда выходите на улицу

Люди с темным цветом кожи также могут недополучать солнечного витамина, даже если они регулярно проводят какое-то время на улице.

Власти Шотландии и Уэльса выпустили такие же рекомендации.

«К сожалению, поскольку коронавирус продолжает влиять на нашу жизнь, многие из нас проводят на воздухе очень немного времени, - говорит Сара Станнер из Британского фонда диетологов. - Сейчас очень важно соблюдать все рекомендации правительства и оставаться дома, но в то же время многие из нас недополучают солнечные лучи, а это означает, что мы должны следить за тем, чтобы в организме не возникла нехватка витамина D».

Зачем нам нужен витамин D?

Витамин D укрепляет зубы, кости и мышцы.

Его нехватка в раннем детстве может вызвать рахит - недоразвитие костей и деформацию скелета, а у взрослых - остеомаляцию, размягчение костей из-за недостаточной их минерализации, так называемый рахит взрослых.

Согласно некоторым исследованиям, этот витамин помогает нам бороться с обычными простудами и гриппом, хотя нет достоверных данных о том, что витамин D повышает иммунитет.

Некоторые исследования связывают низкий уровень витамина D и сезонную депрессию. Есть даже данные, говорящие о том, что нехватка этого витамина может влиять на деятельность нервной системы и психического здоровья.

Можно его принимать в больших дозах?

Этого делать не стоит. Хотя витамин D в виде пищевых добавок весьма безвреден, но если принимать его ежедневно и помногу, то в долгосрочной перспективе это может нанести вред.

Безопасные дозы таковы:

дети в возрасте от 1 года до 10 лет - не более 50 мкг в день

младенцы до 12 месяцев - не более 25 мкг в день

взрослые - не более 100 мкг в день, а в составе биодобавок - 10 мкг в день

В некоторых случаях, если у пациента диагностирован дефицит витамина D, врач может прописать более высокие дозы.

При некоторых заболеваниях, например, болезнях почек, принимать витамин D не рекомендуется.

Может ли он защитить от коронавируса?

Нет, не может. Нет никаких свидетельств тому, что этот витамин как-то защищает от инфицирования коронавирусом.

Тем не менее специалисты считают, что во время пандемии он не бесполезен.

Витаминные добавки с содержанием витамина D улучшат самочувствие тех, у кого его недостаточно в организме.

Некоторые эксперты видят взаимосвязь между нехваткой витамина D в организме и более тяжелым течением болезни, в случае заражения коронавирусом. В то же время у таких пациентов часто бывают и другие причины для осложнений, поэтому тут пока трудно сделать однозначный вывод.

Испанские и французские медики сейчас проводят клинические испытания на предмет того, помогает ли витамин D пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как указывает британский профессор медицины Джон Родс, витамин D имеет противовоспалительные свойства.

Помимо этого, как свидетельствуют некоторые исследования, он может несколько подавлять иммунную реакцию организма на вирусы.

Это может быть важно для тех тяжелобольных пациентов с коронавирусом, у кого вирусная пневмония легких вызвает цитокиновый шторм - острую реакцию иммунной системы. Однако, как указывает профессор Родс, пока эта взаимосвязь изучена мало.

D2 или D3 и сколько его надо?

Витамин D в виде таблеток или капсул, самостоятельно или в составе мультивитаминов, продается в аптеках, супермаркетах и магазинах здоровой пищи. Для младенцев витамин D бывает в виде капель.

Эксперты напоминают, что не надо покупать сразу в запас, чтобы не создавать дефицита.

В большинстве случаев на упаковке этот витамин указывается как D2 или D3.

Разница в том, что D2 (эргокальциферол) синтезируется из растений, а D3 (холекальциферол) - путем ультрафиолетового облучения, то есть так же, как это происходит в нашем организме.

Исследования показали, что форма D3 более эффективна, так что рекомендации чаще всего склоняются в его пользу.

Достаточно ли его в пище?

Несмотря на свое название, витамин D на самом деле - гормон, который отвечает за усвоение организмом кальция.

Его нет почти нигде, кроме как в жирных сортах рыбы и яйцах, однако под воздействием ультрафиолетовых лучей наша кожа производит собственный гормон из обычного холестерина.

Некоторые производители добавляют синтезированный витамин в йогурты, хлопья для завтрака и маргарин.

Как понять, что его не хватает?

«Потребность в солнечном свете в летние месяцы очень индивидуальна и зависит как от цвета кожи и количества жира в теле, так и того, насколько быстро организм строит костный скелет. Это очень сложный процесс», - говорит историк медицины Роберта Бивни из Уорикского университета.

Именно поэтому определять, достаточно ли у вас в организме витамина D, необходимо не по симптомам, а с помощью анализа крови.

Не пойти ли позагорать?

Получить слишком большую дозу витамина D, загорая на солнце, невозможно, а вот получить ожог - вполне вероятно, поэтому важно не переусердствовать и защищать свою кожу от ожогов с помощью солнцезащитных кремов или одежды.

Что делать детям и беременным?

Рекомендации медиков таковы: