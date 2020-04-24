Подключись к программе, заведи алко-дневник!

Чрезмерное употребление алкоголя – не всегда зависимость

Употребление алкоголя часто подразумевает следование поведенческим привычкам и подсознательным шаблонам мышления. Мысли и действия, которые стали автоматическими, а также представления о себе заставляют нас думать, что невозможно поступить иначе или это не зависит от нас самих.

Уменьшение или прекращение употребления алкоголя – это всегда связанный с переменами процесс, который требует от нас самосознания, умения и воли. К сожалению, ни дом, ни в школа не смогли дать многим людям навыков, необходимых для самоанализа или управления изменениями. В случае неприятностей было бы лучше найти психологическую помощь, но, к сожалению, и эти возможности ограничены в Эстонии. Кроме того, люди часто не хотят обращаться к специалистам со своей алкогольной проблемой. Вот почему ИТ-специалисты и психологи по всему миру разработали онлайн-решения для предоставления возможностей самопомощи в области душевного здоровья.

Программа самопомощи предоставляет поддержку и решения

Думая о вас, Институт развития здоровья выбрал лучшую международную программу самопомощи „Selge“, основанную на доказательных методах терапии. Программа была адаптирована к условиям Эстонии, и её влияние изучалось в нескольких странах, включая нашу. Институт развития здоровья открывает её всем для бесплатного и анонимного пользования по адресу https://selge.alkoinfo.ee/.

Если вы один из тех, кто употребляет алкоголь – чтобы отпраздновать, расслабиться или же для утешения, – мы призываем вас присоединиться к программе, чтобы лучше изучить свои привычки, связанные с алкоголем.

Однако, если вы уже заметили, что алкоголь отнимает слишком много времени в вашей жизни, мешает вашим отношениям с близкими и вашей самореализации или из-за алкоголя вы часто попадаете в неприятности, теперь у вас есть возможность ставить цели, которые помогут вам двигаться к желанной и более ясной жизни.

Программа предназначена для тех, кто по разным причинам хочет изменить свои привычки в отношении употребления алкоголя – либо уменьшить, либо прекратить его употребление.

Какую поддержку предлагает „Selge“?

„Selge“ предлагает вам материал для прослушивания и чтения, а также упражнения, которые помогут вам освоить навыки, основанные на методах терапии. Они помогут вам понять причины ваших моделей поведения, осознать ваши автоматические негативные мысли и научиться справляться с ними. В программе вы сможете вести алко-дневник, чтобы контролировать свое употребление алкоголя или отслеживать движение к поставленным целям. Программа поддерживает и поощряет вас посредством напоминаний, отправляемых на электронную почту, и помогает лучше планировать свою деятельность.

Выделите время на прохождение программы „Selge“ и будьте честны с собой

Прохождение программы должно восприниматься как процесс, потому что, как для образования вредных привычек требуется время, так же от них невозможно избавиться за день. Изменения требуют от вас новых навыков, которые нужно развивать. Рекомендуемое время прохождение программы – восемь недель, но вы можете делать это в подходящем для вас темпе. Вы получите наилучшие результаты, если будете уделять время проработке материала один раз в неделю и заполнять каждый день алко-дневник, который мы постарались сделать для вас максимально удобным.

Важной частью программы являются ваши письменные ответы. Записывание мыслей и чувств часто помогает вам лучше понять их и проанализировать свое поведение. Выделив время на прохождение программы и оставаясь честным с самим собой, вы будете шаг за шагом приближаться к поставленным целям.

Исследование результатов „Selge“

В 2019 году в Эстонии было проведено исследование результатов программы „Selge“, которое подтвердило, что программа помогает сократить количество потребляемого алкоголя и увеличить количество дней без алкоголя. На момент проведения исследования 87% из тех, кто присоединился к программе, были довольны своим решением пройти программу.

79% пользователей программы посоветовали бы программу другу, если увидят, что ему требуется помощь в ограничении потребление алкоголя.

Помогут ли методы „Selge“ измениться и вам? Только попробовав, вы можете узнать это!