Брали больничный после 13 марта? Начинаются выплаты компенсаций, в том числе за первые три дня болезни

После вступления в силу постановления Больничная касса не позднее 4 мая начнет компенсацию задним числом первых трех дней пребывания на больничном. Постановление было одобрено на вчерашнем заседании правительства.
Первые три дня нахождения на больничном будут компенсироваться задним числом любому человеку, у которого больничный лист был открыт с 13 марта, и это исключительное возмещение будет применяется к больничным листам, которые будут открыты до окончания чрезвычайного положения.
Размер компенсации составляет 70% от среднего дохода человека за каждый календарный год. Обратите внимание, что за работодателем сохраняется обязанность по выплате компенсации работнику за период с четвертого по восьмой день больничного листа.
Сегодня Больничная касса начнет компенсировать больничные листы продолжительностью более девяти дней, которые находились в листе ожидания с начала чрезвычайного положения. Компенсация первых трех дней больничных листов продолжительностью менее восьми дней начнется в мае.
Больничная касса осуществляет переводы сумм компенсации людям на тот банковский счет, который был зарегистрирован на портале www.eesti.ee в рубрике «Мои данные в регистре Больничной кассы». Поскольку многие люди не отслеживают правильность номера их банковского счета, указанного на портале, у Больничной кассы могут возникнуть трудности с проведением денежного перевода компенсации. Учитывая это, Больничная касса просит людей проверить правильность информации о своем банковском счете на данном портале.
Изменения не затронули листы по уходу и по родам, так как Больничная касса продолжает финансировать их с первого дня освобождения от работы, а в случае листов по уходу - 80% от средней заработной платы ухаживающего лица за предыдущий год.
Чтобы компенсировать первые три дня нахождения на больничном листе, государство обеспечит Больничную кассу дополнительным финансированием в размере более семи миллионов евро. В общей сложности расходы на компенсации за больничные листы увеличатся более чем на 40 миллионов евро по сравнению с прогнозом, и это вследствие роста общего количества выписанных листов по болезни и уходу.