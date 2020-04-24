Брали больничный после 13 марта? Начинаются выплаты компенсаций, в том числе за первые три дня болезни

Первые три дня нахождения на больничном будут компенсироваться задним числом любому человеку, у которого больничный лист был открыт с 13 марта, и это исключительное возмещение будет применяется к больничным листам, которые будут открыты до окончания чрезвычайного положения.

Размер компенсации составляет 70% от среднего дохода человека за каждый календарный год. Обратите внимание, что за работодателем сохраняется обязанность по выплате компенсации работнику за период с четвертого по восьмой день больничного листа.

Сегодня Больничная касса начнет компенсировать больничные листы продолжительностью более девяти дней, которые находились в листе ожидания с начала чрезвычайного положения. Компенсация первых трех дней больничных листов продолжительностью менее восьми дней начнется в мае.

Больничная касса осуществляет переводы сумм компенсации людям на тот банковский счет, который был зарегистрирован на портале www.eesti.ee в рубрике «Мои данные в регистре Больничной кассы». Поскольку многие люди не отслеживают правильность номера их банковского счета, указанного на портале, у Больничной кассы могут возникнуть трудности с проведением денежного перевода компенсации. Учитывая это, Больничная касса просит людей проверить правильность информации о своем банковском счете на данном портале.

Изменения не затронули листы по уходу и по родам, так как Больничная касса продолжает финансировать их с первого дня освобождения от работы, а в случае листов по уходу - 80% от средней заработной платы ухаживающего лица за предыдущий год.