Медики: у коронавируса более десяти симптомов, он может проникать в мозг, вредя нервной системе
Коронавирус нового типа SARS-CoV-2, вызывающий нетипичную пневмонию COVID-19, может также проникать в головной мозг, нарушать работу нервной системы и вызывать другие осложнения.
Заражение часто не ограничивается одной лишь инфекцией дыхательных органов. Как показывают практические исследования, у значительного числа пациентов вирус поражает нервную систему. Механизм его воздействия на нервные клетки пока не изучен, однако ученые не сомневаются в том, что какая-то связь есть: временная пропажа вкуса или обоняния были признаны специфическими симптомами COVID-19 еще в середине марта. Кроме того, из носоглотки вирус способен проникать напрямую в головной мозг, а это в свою очередь может спровоцировать целый ряд осложнений, нарушив нормальную работу практически любого органа.
Список возможных сопутствующих заболеваний огромен:
поражение дыхательных путей (верхних и нижних),
нарушения работы мозга,
сердечная недостаточность,
миокардит,
закупорка сосудов,
нарушения свертываемости крови,
проблемы с пищеварением,
энцефалит,
расстройство функционирования почек,
поражение печени,
синдром Гийена-Барре,
паралич...
Спустя четыре месяца с начала эпидемии ученым по-прежнему очень мало известно о вызывающем болезнь вирусе SARS-CoV-2 и его действии на организм человека. Общая картина инфекции складывается по крупицам, из сотен статей в научных журналах, где врачи со всего мира делятся опытом лечения коронавирусных пациентов, пишет NEWSru со сылкой на Би-би-си.
Расширен список возможных симптомов COVID-19
В результате продолжает расширяться список возможных симптомов COVID-19. Их уже больше десятка: озноб, боль в горле, дрожь, мышечные боли, головная боль, лихорадка, потеря вкуса и обоняния, сыпь на коже и сетчатое ливедо (сетчатая синюшная окраска кожи), изменившийся цвет пальцев ног (синий или пурпурный оттенок), конъюнктивит, покраснение глаз...
Однако всем необходимо помнить, что коронавирус следует у себя подозревать только в том случае, если несколько симптомов присутствуют одновременно.
Вместе с симптомами расширяются и представления о том, какие еще органы способен поражать вирус и какими осложнениями может обернуться болезнь, помимо пневмонии. Чаще всего медики описывают нарушения работы нервной системы. Сразу два исследования - во Франции и в Китае - пришли к выводу, что неврологические симптомы в той или иной форме испытывают более трети зараженных.
Однако в целом новая инфекция отличается куда более разносторонним и даже индивидуальным подходом. В списке описанных осложнений COVID-19, с которыми медикам довелось столкнуться на практике, есть и болезни желудочно-кишечного тракта, и проблемы с сердцем, и нарушения свертываемости крови.
Но и нервную систему вирус может поражать очень по-разному - речь далеко не только о временном отказе чувств. В частности, в качестве побочных проявлений COVID-19 описаны несколько случаев энцефалита (воспаления мозга), а также синдрома Гийена-Барре: иммунная система пациента начинает атаковать собственные нервные клетки, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях - к параличу.
Американские медики встревожены сообщениями о том, что только в Нью-Йорке за две недели у коронавирусных пациентов было зафиксировано пять случаев обширного инсульта - причем у относительно молодых людей (до 50 лет), без других ярко выраженных симптомов COVID-19.
По предварительным данным, в качестве побочного эффекта воспаления коронавирус спровоцировал у них образование тромбов в крупных сосудах - что в итоге и привело к острому нарушению мозгового кровообращения.
Однако в основном неврологические расстройства наблюдаются все-таки у тяжелых больных. В таких случаях эти симптомы иногда остаются даже после выздоровления пациентов от COVID-19.
Такие разные осложнения и опасная группа крови
Нарушить работу нервной системы вирус может как косвенно, путем чрезмерной активизации иммунной системы (так называемый цитокиновый шторм), так и напрямую. Это выяснилось в результате вскрытия тел погибших от COVID-19.
Вирусные частицы у жертв были обнаружены в том числе и в головном мозге. Есть версия, что инфекция попадает туда из дыхательных путей через обонятельные рецепторы в носу.
Это не какая-то уникальная способность нового коронавируса. Аналогичную инфекцию мозга могут вызывать и некоторые другие вирусы, в том числе гриппа и кори - что также иногда приводит к неврологическим заболеваниям, хоть и довольно редко.
Правда, в случае с COVID-19 дело обстоит чуть сложнее. Во-первых, число зараженных уже превысило 3 млн - а значит, даже редких случаев в совокупности оказывается немало. А во-вторых, если вирус все же попал в мозг, дальнейшее заражение почти неизбежно: на поверхности мозговых клеток присутствует тот самый мембранный рецептор ACE2, через который вирус легко проникает внутрь, вызывая воспаление.
Этот же рецептор есть и у клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов - поэтому в тяжелых случаях вирус прорывается из дыхательных органов в общий кровоток. В результате тромботические осложнения возникают почти у каждого третьего больного коронавирусной пневмонией.
С кровью вирус может попасть уже в любые органы, в том числе и в мозг. Однако, по последним данным, почти половина всех инфицированных переносят COVID-19 вообще без всяких симптомов.
Пытаясь понять, почему у одних людей болезнь протекает совершенно незаметно, а у других приводит к столь тяжелым последствиям, в Британии провели исследования нескольких тысяч пар идентичных близнецов.
Согласно предварительным данным, тяжесть инфекции, многие ее симптомы, а возможно, и сама вероятность заражения довольно сильно зависят от генетических факторов, то есть наследственности.
У тех, кто перенес тяжелую форму болезни, наблюдается много неврологических симптомов. Бывает симптом спутанности сознания и дезориентация. Даже после выписки из больницы у многих остаются усталость и туман в голове. Как долго сохраняются последствия болезни, пока неясно.
После выздоровления у пациентов с коронавирусом нередко наблюдается снижение объема легких на 20-30%.
Совершенно очевидно, что выздоровевшим будет необходима серьезная реабилитация, в том числе пульмонологическая.
На тяжесть течения болезни влияет и такой фактор, как количество попавших в организм клеток вирусов. Условно говоря, в магазине потрогали прилавок, потом провели рукой по носу, губам - заразились. Но в этом случае количество попавших в организм вирусов, скорее всего, небольшое, и организм может успеть развернуть иммунный ответ. А вот при высокой вирусной нагрузке (как в больницах) заболевание может протекать тяжело, приводя к стремительному развитию болезни и смерти. Больше других в этом отношении рискуют медработники.
Кроме того, выяснилось, что для людей со II группой крови коронавирус может представлять особую опасность. Как сообщил детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Владимир Круглый, «среди умерших было больше людей со II группой крови». Число погибших с этой группой крови, по его словам, доходило до 40%.