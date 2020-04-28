Медики: у коронавируса более десяти симптомов, он может проникать в мозг, вредя нервной системе

По предварительным данным, в качестве побочного эффекта воспаления коронавирус спровоцировал у них образование тромбов в крупных сосудах - что в итоге и привело к острому нарушению мозгового кровообращения.

Однако в основном неврологические расстройства наблюдаются все-таки у тяжелых больных. В таких случаях эти симптомы иногда остаются даже после выздоровления пациентов от COVID-19.

Такие разные осложнения и опасная группа крови

Нарушить работу нервной системы вирус может как косвенно, путем чрезмерной активизации иммунной системы (так называемый цитокиновый шторм), так и напрямую. Это выяснилось в результате вскрытия тел погибших от COVID-19.

Вирусные частицы у жертв были обнаружены в том числе и в головном мозге. Есть версия, что инфекция попадает туда из дыхательных путей через обонятельные рецепторы в носу.

Это не какая-то уникальная способность нового коронавируса. Аналогичную инфекцию мозга могут вызывать и некоторые другие вирусы, в том числе гриппа и кори - что также иногда приводит к неврологическим заболеваниям, хоть и довольно редко.

Правда, в случае с COVID-19 дело обстоит чуть сложнее. Во-первых, число зараженных уже превысило 3 млн - а значит, даже редких случаев в совокупности оказывается немало. А во-вторых, если вирус все же попал в мозг, дальнейшее заражение почти неизбежно: на поверхности мозговых клеток присутствует тот самый мембранный рецептор ACE2, через который вирус легко проникает внутрь, вызывая воспаление.

Этот же рецептор есть и у клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов - поэтому в тяжелых случаях вирус прорывается из дыхательных органов в общий кровоток. В результате тромботические осложнения возникают почти у каждого третьего больного коронавирусной пневмонией.

С кровью вирус может попасть уже в любые органы, в том числе и в мозг. Однако, по последним данным, почти половина всех инфицированных переносят COVID-19 вообще без всяких симптомов.

Пытаясь понять, почему у одних людей болезнь протекает совершенно незаметно, а у других приводит к столь тяжелым последствиям, в Британии провели исследования нескольких тысяч пар идентичных близнецов.

Согласно предварительным данным, тяжесть инфекции, многие ее симптомы, а возможно, и сама вероятность заражения довольно сильно зависят от генетических факторов, то есть наследственности.

У тех, кто перенес тяжелую форму болезни, наблюдается много неврологических симптомов. Бывает симптом спутанности сознания и дезориентация. Даже после выписки из больницы у многих остаются усталость и туман в голове. Как долго сохраняются последствия болезни, пока неясно.

После выздоровления у пациентов с коронавирусом нередко наблюдается снижение объема легких на 20-30%.

Совершенно очевидно, что выздоровевшим будет необходима серьезная реабилитация, в том числе пульмонологическая.

На тяжесть течения болезни влияет и такой фактор, как количество попавших в организм клеток вирусов. Условно говоря, в магазине потрогали прилавок, потом провели рукой по носу, губам - заразились. Но в этом случае количество попавших в организм вирусов, скорее всего, небольшое, и организм может успеть развернуть иммунный ответ. А вот при высокой вирусной нагрузке (как в больницах) заболевание может протекать тяжело, приводя к стремительному развитию болезни и смерти. Больше других в этом отношении рискуют медработники.