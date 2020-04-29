Ученые спорят: защищает ли никотин от коронавируса?

Если речь идет о коронавирусе SARS-CoV-2, то принято считать, что курильщики входят в группу риска. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в издании Chinese Medical Journal, протекание атипичной пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, у курильщиков происходит тяжелее, дольше и чаще приводит к летальным исходам, чем у некурящих, пишет DW.

Французы считают, что никотин помогает не заразиться COVID-19

В свою очередь, французские исследователи в области нейробиологии из Института Пастера во главе с профессором Жан-Полем Шанжо полагают, что никотиновый пластырь может помочь в предотвращении заражения коронавирусом. Они опубликовали соответствующую гипотезу на научном портале Qeios.

Согласно их выводам, которые противоречат данным китайских исследований, среди заболевших COVID-19 курильщиков не так много. Самым важным результатом французского исследования является то, что из 500 больных атипичной пневмонией 350 были вынуждены находиться в больнице, а у 150 болезнь проходила в легкой форме. Лишь 5 процентов от общего числа пациентов - курильщики, рассказал агентству AFP руководивший исследованием профессор медицины Захир Амура.

К похожему выводу еще раньше пришли итальянские исследователи из Вероны, работавшие под руководством Джузеппе Липпи. Согласно результатам их исследования, опубликованным в European Journal of Internal Medicine, курильщики заболевают COVID-19 не чаще, чем те, кто не курит.

Никотин защищает от коронавируса?

Более того, французские ученые полагают, что никотин может защитить от коронавируса. Их выводы базируются на гипотезе о том, что никотин оседает на рецепторах клетки АПФ 2 (мембранный белок, который является точкой проникновения вируса в клетку) и тем самым блокирует ее, предотвращая проникновение коронавируса, поясняет профессор Института Пастера Жан-Поль Шанжо.

То есть вирус не может проникнуть в клетку и распространиться в организме, таков главный вывод французских ученых. Чтобы окончательно в этом удостовериться, в одной из парижских клиник будет проведено специальное исследование.

Пока у ученых нет единого мнения о том, обладают ли рецепторы АПФ 2 блокирующим свойством. Но неврологи Джеймс Олдс и Надин Каббани из Вирджинии 18 марта опубликовали в журнале The FEBS Journal результаты своего исследования, согласно которым никотин скорее негативно влияет на рецепторы клеток. Они полагают, что по этой причине вирусы имеют больше возможностей попасть в клетку. Этим может объясняться, например, особенно тяжелое протекание болезни у курильщиков.

Курить вредно или все же нет?

Правы ли французские ученые или их американские коллеги - ответ тут могут дать лишь дальнейшие исследования. Но практически все медики едины во мнении, что курение табака является дополнительным риском при заражении COVID-19. Они рекомендуют как можно раньше бросить курить. Ведь коронавирус и вызываемое им заболевание, прежде всего, угрожает легким. У курильщиков этот орган и без того поражен. В отличие от чистого никотина, который содержится в пластырях для курильщиков, стремящихся отказаться от этой вредной привычки, с дымом сигарет в организм попадают многие вредные вещества, в том числе вызывающие онкологические заболевания.

Несмотря на то, что еще необходимо провести целый ряд исследований, чтобы понять, какая доза никотина должна содержаться в пластыре, французские исследования указывают, что никотин возможно защищает от заражения тех, кто контактирует с инфицированными коронавирусом.

Еще раньше ученые подтвердили, что никотин, возможно, и положительно воздействует на организм человека. Проводились исследования воздействия веществ, подобных никотину, на лечение больных с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. У людей, страдающих от таких тяжелых заболеваний, как деменция (слабоумие), результаты исследования были в пользу никотина.