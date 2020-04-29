Департамент статистики начинает публиковать еженедельные данные по количеству смертей

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На прошлой неделе в Эстонии скончались 302 человека: 167 женщин и 135 мужчин. Больше всего умерших (155 человек) было в возрасте старше 80 лет, в возрастной группе 65–79 лет скончались 90 человек, а среди 65-летних из жизни ушли 57 человек.

Публикуемую статистику смертности можно сравнить по неделям за период до начала 2017 года, приведено также среднее количество смертей по неделям за десятилетие.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Алис Таммур, публикуемая по неделям статистика дает возможность лучше отслеживать влияние на число смертей, например, коронавируса. «Наряду с общим количеством важно также отслеживать, было ли при этом и какое изменение числа смертей по возрастным группам», – сказала Таммур.

В этом году больше всего умерших – 335 жителей Эстонии – было в течение одной недели, с 9 до 15 марта. На протяжении года смертей обычно бывает больше в период с декабря по март и меньше среднего – в летние месяцы и в сентябре.