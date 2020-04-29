Терапевт дает советы: как пережить удаленку без болей в спине и шее

Терапевт взрослых Центра вспомогательных средств Invaru Лийз Пильт хорошо понимает, что в домашних условиях используются те возможности, которые есть. «Но и домашнюю мебель можно приспособить под себя. Говоря о работе из дома, сразу же перед глазами возникает человек, который, сидя на диване, склоняется над компьютером, стоящем на низком журнальном столике. В таком положении затекают и начинают болеть как спина, шея, руки, так и плечевой пояс», - приводит пример терапевт. С другой стороны, очень высокий стол также нехорош, поскольку тоже провоцирует напряжения в плечевом поясе и в запястьях.

По словам терапевта, для работы в домашних условиях стоит найти что-то помягче, нежели классический кухонный стул из дерева или пластика. Особенно, если за столом нужно провести весь длинный день и для пауз не так много времени. Для чередования со стулом можно использовать большой мяч для сидения, но при этом, по словам специалиста, необходимо убедиться в том, что обеспечивается эргономическое сидячее положение — угол сгиба тазобедренных и коленных суставов должен быть 90 градусов или чуть больше. В таком случае нагрузка на тело распределяется равномерно и возникает меньше напряжения мышц. Сидя же на мяче для сидения, положение тела не так статично и для поддержания равновесия на мяче задействованы и глубокие мышцы. Поэтому сидение на мяче можно посчитать и тренировкой. Но при этом снова нельзя забывать о том, что долго на мяче быть нельзя.

Проблема синдрома запястного канала

Рассказывая о типичных проблемах офисных работников, Лийз Пильт отмечает, что работающих на компьютерах может настигнуть синдром запястного канала (туннельный синдром). «Необходимо следить за высотой рабочего стола. Слишком высокий или низкий вынуждает запястье находится в неестественном положении, что создает напряжение как на нервные каналы, так и на вены, и может стать причиной воспаления сухожилий и одной из распространенных проблем нашего времени — синдрома запястного канала. Об этом сигнализируют нечувствительность, зуд, ощущение бегающих муравьев, жгучие боли в ладонях, во втором и третьем пальцах, в руке или предплечье», - сказала она.

В качестве профилактики терапевт советует исключать такую деятельность и положения, которые провоцируют боли и ощущение онемения рук. «Попробуйте, например, эргономические подлокотники, мышь и клавиатуру или же коврик для мыши с поддержкой кисти. В интернете можно найти инфолисток для пациентов от Северо-Эстонской региональной или Восточно-Таллиннской больницы о синдроме запястного канала, где есть подробное описание подходящих упражнений. Советую делать паузы в работе и превратить упражнения для кистей рук в ежедневную рутину», - делится Лийз Пильт советами. Во время коротких пауз будет достаточно немного потрясти руками и скрестить пальцы для улучшения кровообращения запястий и подвижности суставов.