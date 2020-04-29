Терапевт дает советы: как пережить удаленку без болей в спине и шее

Уже больше месяца многие жители Эстонии работают в своих домашних конторах. Разумеется, есть те, у кого домашний кабинет оснащен приличным письменным столом и регулируемым стулом, но у многих дома нет отдельной рабочей комнаты, не говоря же уже об офисной мебели — для работы используется диван, кухонный стол или какой-то другой подходящий уголок. Но какое влияние на тело работника оказывает такое импровизированное рабочее место и как при работе в домашнем офисе избежать болей в спине и шее?
По словам Лийз Пильт, человеческое тело не создано для сидения — она приводит тот факт, что человек в хорошей физической форме может без ощущения неудобства пробыть в одном положении всего 20 минут. «Последствия длительного нахождения в одной позе выражаются в том, что уменьшается эластичность мягких тканей, что провоцирует перегрузку и стресс, и тело сигнализирует об этом ощущением неудобства или болями в разных местах. При длительном сидении нужно обязательно делать короткие паузы. Например, встать, потянуться, сходить на кухню, налить стакан воды и пр. При обратной посадке стоит варьировать свое сидячее положение», - рассказала она.
- Приспособьте рабочее место в соответствии с пропорциями тела: стул, стол и компьютер установите так, чтобы при сидении за столом как бедра, колени, так и лодыжки были бы под углом 90-120 градусов. Предплечья должны быть параллельно полу, а ступни — опираться на пол.
- Корректируйте свое сидячее положение: нередко человек перемещается ближе к краю стула и склоняется над компьютером. Тут важно следить, чтобы спина оставалась бы на спинке стула, нижняя часть спины поддерживается, шея выпрямлена в нейтральное положение, а взгляд направлен вперед.
- Делайте паузы: каждые 1-2 часа — перерыв, после чего меняйте свое положение или же место для работы, а для разговора по телефону вставайте. Чтобы не забывать про паузы, можно использовать разные приложения как в телефоне, так и в компьютере.