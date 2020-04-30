Пять рекомендаций фармацевта по использованию защитной маски

По словам аптекаря, все начинается с гигиены рук — до извлечения маски из упаковки необходимо вымыть или продезинфицировать руки. «Если на наших руках есть возбудители болезни и мы трогаем ими маску, то можем вдохнуть эти частицы, что только способствует болезни», - говорит Баар.

Важно следить за тем, чтобы маска на лице находилась в правильном положении. Когда мы достаем маску из коробки, она повернута к нам своей внешней стороной. «Более мягкая часть маски, которая обычно светлее, является внутренней стороной — то есть ее мы надеваем на лицо. Более жесткая часть маски идет наверх, к носу, и ее необходимо зафиксировать именно на носу, - говорит Баар. - Маска должна закрывать как рот, так и нос, что и создает воздушный барьер, и маска должна плотно прилегать к носу, подбородку и к щекам».

Если маска правильно зафиксирована на носу, то при ее ношении не должно возникать проблем с запотеванием очков. «Если это все же случается, можно попробовать чуть опустить очки на нос, чтобы поток воздуха между лицом и очками стал побольше, что создаст меньше конденсата», - советует Баар.

В зависимости от типа и плотности маски, она может в небольшой степени препятствовать дыханию, но точно не должно быть неудобства и ощущения удушья и головокружения. «Да, через маску дышать не так легко, как без нее, но для защиты здоровья она все же необходима. Разумеется, необходимо следить за тем, чтобы маска не ухудшала самочувствие: если такое происходит, это означает, что она неправильно надета», - подчеркивает Баар.

Аптекарь разъясняет, что продающиеся в аптеках маски предназначены для одноразового использования, и его срок, в зависимости от маски, колеблется от двух до десяти часов. «Средний рекомендуемый срок ношения маски — до трех часов. Это время ограничено, поскольку впитывающий влагу материал маски может стать влажным, что сильно затруднит дыхание. Также на поверхности маски собираются вирусы и бактерии. На улице это происходит не так быстро, а в помещениях быстрее», - поясняет Баар. Он подчеркивает, что маску необходимо заменить и в том случае, если на ее внешнюю или внутреннюю поверхность попадает влага (например, от кашля или чихания) или же если вы соприкасаетесь с больным, а после этого направляетесь к людям из группы риска.

Когда вы снимаете маску, стоит по возможности браться только за фиксирующую ее резинку, чтобы исключить соприкосновения с поверхностью, на которой могут находиться возбудители болезни. «Использованную маску необходимо выкинуть в предназначенный для этого закрывающийся мусорный контейнер, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения заражения. После этого обязательно нужно вымыть руки, поскольку на поверхности маски могут быть возбудители болезни», - подчеркивает Баар.

Пять рекомендаций по использованию маски:

1. Мойте руки перед тем, как надеваете маску, и после того, как ее сняли.

2. Маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегать к носу и щекам.

3. Мягкую часть маски — обычно более светлую — поворачиваем к лицу, а фиксирующая скоба должна быть сверху, если в инструкции к маске не сказано иначе.

4. Маску необходимо менять в среднем каждые три часа.