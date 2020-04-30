Пять рекомендаций от фармацевта по использованию защитной маски

По словам аптекаря, все начинается с гигиены рук — до извлечения маски из упаковки необходимо помыть или продезинфицировать руки. «Если на наших руках есть возбудители болезни и мы трогаем ими маску, то можем вдохнуть эти частицы, что только способствует болезни», - говорит Баар.

Важно следить за тем, чтобы маска на лице находилась в правильном положении. Когда мы достаем маску из коробки, она повернута к нам своей внешней стороной. «Более мягкая часть маски, которая обычно светлее, является внутренней стороной — то есть ее мы надеваем на лицо. Более твердая часть маски идет наверх — к носу и ее необходимо зафиксировать именно на носу - говорит Баар. - Маска должна закрывать как рот, так и нос, что и создает воздушный барьер — маска должна плотно прилегать как на носу, подбородку, так и к щекам».

Если маска правильно зафиксирована на носу, то при ее ношении не должно возникать проблем с запотеванием очков. «Если это все же случается, то можно попробовать чуть опустить очки на нос, чтобы поток воздуха между лицом и очками был бы побольше, что создаст меньше конденсата», - советует Баар.

В зависимости от типа и плотности маски, они могут в небольшой степени препятствовать дыханию, но точно не должно быть неудобства и удушья, и головокружения. «Да, через маску дышать не столь просто, как без нее, но для защиты здоровья она все же необходима. Разумеется, необходимо следить за тем, чтобы маска не ухудшала самочувствие — это означает, что она неправильно надета», - подчеркивает Баар.

Аптекарь разъясняет, что продаваемые в аптеках маски предназначаются для одноразового использования и срок использования различных масок колеблется от двух до десяти часов. «Средний рекомендуемый срок ношения маски — до трех часов. Это время ограничено, поскольку впитывающий влагу материал маски может стать мокрым, что сильно затруднит дыхание. Также на поверхности маски собираются вирусы и бактерии. На улице это происходит не так быстро, но в помещениях быстрее», - поясняет Баар. Он подчеркивает, что маску необходимо заменить и в том случае, если на ее внешнюю или внутреннюю поверхность попадает влага (например, от кашля или чихания) или же если вы соприкасаетесь с больным, а после этого направляетесь к людям из группы риска.

Для снятия маски стоит по возможности браться только за фиксирующую ее резинку, чтобы исключить соприкосновения с поверхностью, где могут быть возбудители болезни. «Использованную маску необходимо выкинуть в предназначенную для этого закрываемую мусорную корзину, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения заражения. После этого обязательно нужно вымыть руки, поскольку на поверхности маски могут быть возбудители болезни», - подчеркивает Баар.

Пять рекомендаций по использованию маски:

1. Мойте руки до и после ношения маски

2. Маска должна закрывать как нос, так и рот, а также плотно прилегать к носу и щекам.

3. Мягкую часть маски — обычно более светлую — поворачиваем к лицу, а фиксирующая скоба должна быть сверху, если в инструкции к маске не сказано по-другому.

4. Маску необходимо менять в среднем каждые три часа.