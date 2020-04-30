Чт, 30.04.2020
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  • Попов: восстановить плановое лечение в докризисном объеме пока невозможно

Попов: восстановить плановое лечение в докризисном объеме пока невозможно

Аркадий Попов.

ФОТО: Madis Veltman

Несмотря на затухание эпидемии коронавируса в Эстонии и решение возобновить плановое лечение пациентов, в докризисных объемах это сделать пока невозможно из-за необходимости соблюдать специальные стандартные процедуры, призванные не допустить повторной вспышки инфекции, сообщил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов в передаче «Подробности» на радиостанции «Радио 4».

«Восстановление планового лечения - довольно серьезная проблема, не могу сказать, что все очень просто, потому что закрыть намного проще, чем открыть. Это и проблема персонала, и проблема помещений, проблема правильных протоколов [стандартных процедур], чтобы обезопасить пациентов, которые приходят на плановое лечение, обезопасить персонал. Число зараженных в Эстонии процентуально небольшое и снижается, но риски остаются», - цитирует Rus.ERR Попова, который добавил, что достаточно одного зараженного, который попадет в чистое отделение планового лечения и пройдет все этапы лечения по больнице, чтобы в карантине оказалось и большое количество персонала, и другие пациенты этого отделения, которое придется закрыть.

По его словам, этого можно избежать при помощи протоколов, которые были специально разработаны и которые позволяют минимизировать риски почти до нуля: «Но, к сожалению, из-за этих требований мы не можем позволить себе полный объем плановой работы, которая была до начала кризиса, потому что приходящие на лечение люди должны быть распределены достаточно далеко друг от друга».

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