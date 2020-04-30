Попов: восстановить плановое лечение в докризисном объеме пока невозможно

«Восстановление планового лечения - довольно серьезная проблема, не могу сказать, что все очень просто, потому что закрыть намного проще, чем открыть. Это и проблема персонала, и проблема помещений, проблема правильных протоколов [стандартных процедур], чтобы обезопасить пациентов, которые приходят на плановое лечение, обезопасить персонал. Число зараженных в Эстонии процентуально небольшое и снижается, но риски остаются», - цитирует Rus.ERR Попова, который добавил, что достаточно одного зараженного, который попадет в чистое отделение планового лечения и пройдет все этапы лечения по больнице, чтобы в карантине оказалось и большое количество персонала, и другие пациенты этого отделения, которое придется закрыть.