Попов: восстановить плановое лечение в докризисном объеме пока невозможно

Несмотря на затухание эпидемии коронавируса в Эстонии и решение возобновить плановое лечение пациентов, в докризисных объемах это сделать пока невозможно из-за необходимости соблюдать специальные стандартные процедуры, призванные не допустить повторной вспышки инфекции, сообщил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов в передаче «Подробности» на радиостанции «Радио 4».
«Восстановление планового лечения - довольно серьезная проблема, не могу сказать, что все очень просто, потому что закрыть намного проще, чем открыть. Это и проблема персонала, и проблема помещений, проблема правильных протоколов [стандартных процедур], чтобы обезопасить пациентов, которые приходят на плановое лечение, обезопасить персонал. Число зараженных в Эстонии процентуально небольшое и снижается, но риски остаются», - цитирует Rus.ERR Попова, который добавил, что достаточно одного зараженного, который попадет в чистое отделение планового лечения и пройдет все этапы лечения по больнице, чтобы в карантине оказалось и большое количество персонала, и другие пациенты этого отделения, которое придется закрыть.
По его словам, этого можно избежать при помощи протоколов, которые были специально разработаны и которые позволяют минимизировать риски почти до нуля: «Но, к сожалению, из-за этих требований мы не можем позволить себе полный объем плановой работы, которая была до начала кризиса, потому что приходящие на лечение люди должны быть распределены достаточно далеко друг от друга».