Взглянуть в глаза самому себе

Может ли вынужденная изоляция негативно подействовать на психику здорового и энергичного человека — вопрос, который кажется сегодня, когда в четырех стенах оказались вдруг неутомимые экстраверты, особенно актуальным. «Может ли тесная обувь негативно повлиять на стопу энергичного человека? Если больная нога, тут все ясно. А если нога здоровая, может или не может? Здоровая нога может разносить обувь, и тогда все будет нормально. А может быть наоборот — человек так натрет себе мозоли своей энергичностью, что потом уже никуда ходить не сможет», — говорит Киреев и подчеркивает, что нужно вовремя понять, по силам ли вам изоляция. Если нет, нужно обставлять ее чем-нибудь, найти интересное занятие, на которое до этого не хватало времени.

Изоляция как встреча

На вопрос, как не расшатать себе психику и сохранить в изоляции душевное здоровье, следует ответ: «А почему нельзя расшатывать психику? Раз ты оказался в непривычной, новой ситуации, ты можешь адаптироваться к ней, только ее расшатав. Если психика остается неизменной, адаптация невозможна, поэтому задача — правильно расшатать свою психику и... сделать переконструирование: я разомну что-то, и то, что я размял, подойдет для другой конфигурации. А если не размял, то не смогу этого сделать, поэтому в этой ситуации надо, наоборот, сознательно расшатывать себе психику, то есть быть более гибким, мобильным, отзывчивым».

Понятие «встреча» имеет в экзистенциальной психотерапии особое значение, и если в данном случае произошла встреча с одиночеством, то сама эта встреча уже не может не преобразить в рамках этой философии. «Это должно быть, как встреча со смертью. Все люди, которые встретились со смертью, — пережили клиническую смерть, выжили и прочее — говорят, что потом меняют свой образ жизни, потому что у них меняется система ценностей», — объясняет он. Если встреча произошла, человек становится другим, а если не становится, то встречи не было.

В некоторых случаях изоляция способствует раскрытию талантов. «Я три года работал в тюрьме. Детский психиатр и при этом психиатр в зоне — такой контраст. У многих людей в тюрьме раскрываются таланты: кто начинает резать по дереву, кто — стихи писать, кто — рисовать, кто-то — задумываться о бытии и так далее. По крайней мере, когда я работал в зоне усиленного режима, очень многим изоляция помогала раскрыть таланты, потому что до этого из-за своего бандюганства было не до рукоделия, не до рисунков, не до души. А какие любовные письма пишут такие зэки-ребята...»

Философия — скупая приправа к жизни

В связи с нынешней ситуацией чаще всего обращаются за комментариями к эпидемиологам, вирусологам и экономистам, но интересен и взгляд философа — главного эксперта по вопросам бытия. Преподаватель философии в Таллиннском университете Оливер Лаас отмечает, что введение ограничений на передвижение подчеркнуло конфликт интересов индивида и общества: «Например, молодому человеку, не входящему в группу риска, возможно, выгоднее игнорировать ограничения, но при этом он может заразить других и кто-то из этих других — умереть».

Лаас отмечает, что даже редкие нарушения ограничений могут сделать социальное дистанцирование бессмысленным с точки зрения борьбы с распространением вируса. По мнению философа, нынешняя ситуация может рассматриваться как тест для общества на солидарность и альтруизм. «Сколько людей, не входящих в группы риска, готовы добровольно пожертвовать своим благополучием ради благополучия общества, чтобы помочь предотвращению распространения инфекции и спасению людей?» — размышляет Лаас.

Поскольку люди — социальные животные, напоминает философ, многие, вероятно, будут испытывать в результате изоляции одиночество — социальную боль, вызванную разлукой с другими. «Чтобы достичь душевного спокойствия, мы должны сначала принять то, что не можем контролировать — продолжительность пандемии и вынужденной изоляции — и сосредоточиться на том, на что повлиять мы можем: на наших мыслях и повседневных действиях», — советует он.