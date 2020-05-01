В Эстонии грипп унес жизни 12 человек, в том числе и младенца

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, заболеваемость ОРВИ снижается, по сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 40 процентов. Заболеваемость гриппом стабильно удержалась на прежнем уровне.

По словам Садиковой, заболеваемость гриппоподобными заболеваниями еще не упала до фонового показателя. «По данным контроля за распространением гриппа и гриппоподобных заболеваний, интенсивность заболеваемости гриппом можно оценить как низкую», - сказала Садикова.

По данным центра инфосистем здоровья и благополучия, на прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы два человека.

С начала сезона госпитализация из-за гриппа потребовалась 577 пациентам. За сравнимый период сезона гриппа 2018/2019 госпитализация потребовалась 1597 пациентам, а в сезоне гриппа 2017/2018 таких пациентов было 1837 человек.

По данным шести больниц, с начала сезона с гриппом в отделение интенсивной терапии попал 21 человек, из них от гриппа скончались 12 человек. Младшей жертве гриппа было 9 месяцев, а старшей 85 лет. Все они принадлежали к группам риска.

Грипп часто проходит в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов, но человек, переносящий грипп на ногах, может передать вирус группам риска, для которых заболевание может оказаться смертельной опасным. Кроме того, в таких случаях выше риск серьезных осложнений.