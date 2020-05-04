Больничная касса начинает выплачивать компенсацию первых трех дней на больничном

Больничная касса с 4 мая начинает выплаты задним числом компенсаций за первые три дня на больничном, открытом после введения чрезвычайного положения с 13 марта, пишет Rus.ERR.
Первые три дня нахождения на больничном листе будут компенсироваться задним числом любому человеку, у которого больничный лист был открыт с 13 марта и до окончания чрезвычайного положения.
Размер компенсации составляет 70% от среднего дохода человека за каждый календарный год. За работодателем сохраняется обязанность по выплате компенсации работнику за период с четвертого по восьмой день больничного листа.
Больничная касса напоминает о необходимости проверить реквизиты своего банковского счета на государственном портале www.eesti.ee в рубрике "Мои данные в регистре Больничной кассы", так как если счет указан неправильно, Больничная касса не сможет перевести деньги.
Для компенсации первых трех дней на больничном в условиях ЧП Больничной кассе выделили дополнительно более семи миллионов евро, а в общей сложности расходы на компенсации за больничные листы увеличатся более чем на 40 млн евро по сравнению с прогнозом в связи с ростом общего количества выписанных листов по болезни и уходу.