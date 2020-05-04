Врачи сообщили, что формирует стойкий иммунитет к коронавирусу, а что его разрушает, грозя человеку смертью

Проблема с нынешним вирусом заключается в том, что он появился совсем недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для знакомства с ним. Есть только предположения, что так как это SARS, то иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться около двух лет. Однако пока нет никаких подтвержденных данных по сохранению иммунитета.

По словам доктора медицинских наук, профессора патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антона Ершова, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 - это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. И тогда организм человека формирует максимальный иммунитет к коронавирусу.

А не сформироваться иммунитет может в двух случаях: если течение болезни было очень легким или крайне тяжелым. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не будет необходимого количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и стал вырабатывать антитела. Во втором случае, когда иммунитет не формируется, - если человек чрезмерно сильно переболел. По словам профессора, при тяжелом течении болезни организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы уйдут на поддержание жизни, а не на формирование защиты, обеспечивающей защиту от инфекции в будущем. «У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител», - пояснил Ершов в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что «если мы не справимся к осени, а именно не подавим возникновение новых случаев и скорость распространения коронавируса - вторая волна будет. Потому что это стопроцентно сезонный вирус и осенью-зимой он будет активизироваться».

Что касается скорого создания вакцины от коронавируса, то тешить себя надеждой на это не стоит, отмечает профессор патофизиологии: «Даже если весь мир сейчас переведет мощности с создания любых других вакцин на создание вакцины к коронавирусу, производство необходимого количества доз займет 1,5-2 года. То есть это долгий процесс».

«Не надо забывать, что прежде, чем можно будет приступить к массовому производству новой вакцины, необходимо пройти очень важный этап ее тестирования, который должен занимать также еще минимум два, иногда 3-4 года. Очень мало экспертов полны оптимизма насчет быстрого появления новой вакцины. Сокращение сроков клинических исследований - это неправильно. Мы не знаем, какие последствия от ее использования будут в долгосрочной перспективе. Может, она будет вызывать онкологию? Может генетические нарушения плода? Известны случаи, когда недостаточно проверенное лекарство в долгосрочной перспективе вызывало тяжелейшие последствия», - предупредил профессор Антон Ершов.