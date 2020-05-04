Врач: вероятность заразиться в больнице крайне мала

Борьба с COVID-19 предусматривает, что после каждого приема следует очистка и дезинфекция помещений. «Таким образом врач успевает принять двух пациентов в час вместо трех, как было раньше, - объясняет Котсар. - Во всех 17-и клиниках мы проводим переоценку нуждающихся в помощи пациентов, то есть медицинскую сортировку. Для большинства время приемы останется прежним. С теми, чье время приема нужно перенести, мы свяжемся сами».

Поскольку с середины марта из-за введения чрезвычайного положения большое количество людей осталось без планового лечения, теперь необходимо предоставить медпомощь и им. «В идеале мы сразу можем предоставить новый визит, - говорит Котсар. - К врачам-специалистам, очереди к которым ждут тысячи пациентов, не все попадут на прием в ближайшие недели, с ними мы договоримся о более длительном плане».

Сами пациенты пока еще не могут бронировать время в дигительной регистратуре. «Когда рабочие процессы в клинике устаканятся, постепенно будем открывать для брони время врачей-специалистов», - объясняет Котсар.

В клинику ТУ попадают сейчас пациенты через главный вход с улицы Лунини. Каждый пациент должен пройти через пункт-триажа, где ему измерят температуру и опросят. Далее пациенты получают защитную маску и идут дальше. Котсар советует приходить заранее, но не слишком рано или поздно, поскольку столпотворение ни к чему. Пока отцов в родильное отделение клиники ТУ еще не пускают.