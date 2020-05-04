Женская клиника ITK возобновляет приемы врачей-специалистов и проведение тестов OSCAR

По словам заведующей Женской клиникой доктора Бригиты Тамм, клиника постепенно выходит из режима чрезвычайного положения. «На прошлой неделе мы начали регистрировать на прием к врачам-специалистам пациентов, чьи записи пришлось аннулировать из-за введенного в стране чрезвычайного положения. Сегодня, впервые после начала режима, новые пациенты получили возможность самостоятельно записаться к врачу-специалисту. На прием к специалисту Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы можно записаться по телефону 666 1900 или онлайн – в среде digilugu.ee или iPatsient.itk.ee», – прокомментировала доктор Бригита Тамм.

Важное изменение заключается в том, что возобновится проведение скрининга первого триместра, или теста OSCAR. К сожалению, проведение тестов было приостановлено в самый непростой период чрезвычайного положения. Тест OSCAR смогут с 18 мая проходить женщины, вставшие на учет по беременности в мае. Скрининговый тест OSCAR позволяет выявить хромосомные аномалии плода и возможные осложнения беременности, на время действия режима чрезвычайного положения вместо теста OSCAR беременные проходили тест Niptify. В дальнейшем на тест Niptify будут направляться беременные, у которых тест OSCAR выявил повышенный риск хромосомных заболеваний.

Что касается амбулаторной медицинской помощи, то часть приемов врачей-специалистов по-прежнему будет проводиться по телефону. В связи с этим в поликлинике будет менее людно, чем обычно, между приемами пациентов будут окна, в помещениях будет проводиться дезинфекция. Все поступающие в Женскую клинику Восточно-Таллиннской центральной больницы стационарные пациенты и роженицы будут проходить тест на COVID-19 и получать защитную маску.

«Работа в родильном доме не прекращалась ни на минуту. Несмотря на чрезвычайное положение в любое время суток проходили экстренные приемы и оказывались услуги по родовспоможению», – сказала доктор Тамм.

Консультационные линии и информационные телефоны Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы в кризисный период:

По телефону консультационной линии акушеров 53977077 может позвонить любая женщина, вставшая на учет по беременности в Восточно-Таллиннской центральной больнице. Телефон работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

До 8 мая по телефону можно будет продлевать рецепты и получать консультации по вопросам, связанным с гинекологическими проблемами. Звонить можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Консультацию на эстонском языке можно получить по номеру 588 74 256 и на русском языке – по номеру 588 48 485.

Номер телефона консультационной линии молодежного кабинета 6067525. Звонки принимают по средам и пятницам с 9:00 до 14:00. Наш акушер консультирует по телефону молодежь до 26 лет включительно. Звонить можно по вопросам, касающимся использования противозачаточных средств, нежелательной беременности и прочим неотложным вопросам, связанным с половой жизнью.