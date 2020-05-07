Выработавшаяся привычка мыть руки снизила распространение инфекционных заболеваний

По словам советника отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Ирины Донченко, на распространение кишечных и других инфекционных заболеваний влияет отсутствие вакцинации у человека, гигиенические привычки и частота взаимодействия с другими людьми.

"Осознание людьми необходимости мыть руки значительно повысилось, надеюсь, что эта привычка станет обычной практикой и после того, как распространение COVID-19 утихнет", - сказала Донченко.

В этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года распространение инфекционных заболеваний было меньше, но увеличилась заболеваемость коклюшем и клещевым боррелиозом.