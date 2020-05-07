Выработавшаяся привычка мыть руки снизила распространение инфекционных заболеваний

Рекомендация чаще мыть руки вместе с ограничениями для профилактики коронавируса этой весной сократили распространение других инфекционных заболеваний в Эстонии.
По словам советника отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Ирины Донченко, на распространение кишечных и других инфекционных заболеваний влияет отсутствие вакцинации у человека, гигиенические привычки и частота взаимодействия с другими людьми.
"Осознание людьми необходимости мыть руки значительно повысилось, надеюсь, что эта привычка станет обычной практикой и после того, как распространение COVID-19 утихнет", - сказала Донченко.
В этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года распространение инфекционных заболеваний было меньше, но увеличилась заболеваемость коклюшем и клещевым боррелиозом.
Начавшийся в октябре 2019 года сезон гриппа, по словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, был одним из самых легких за последние 15 лет, а в качестве возможных причин она отмечает возросший интерес к вакцинации, гигиену рук и социальное дистанцирование.