Статистика ⟩ Ограничительные меры положительно повлияли на здоровье жителей Эстонии

Общая численность кишечных вирусных заболеваний, по имеющимся на данный момент данным, снизилась почти на треть: если в 2019 году в тот же период в Эстонии был зарегистрирован 771 случай, то в этом году за этот период зарегистрировано в общей сложности 534 случаев заболеваний. К кишечным вирусам относятся как кампилобактериоз, шигеллёз, т.е. дизентерия, ротавирусная инфекция, так и вирусная инфекция норволк. Небольшой рост заболевания можно отменить в случае сальмонеллёза, лямблиоза и амёбиаза.

По словам советника отдела Департамента здоровья по эпидемиологической готовности Ирины Донченко, на распространение кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний влияет как вакцинация людей, соблюдение гигиены, так и частота контактов людей между собой. «Понимание людьми необходимости мыть руки резко повысилось, надеемся, что эта привычка останется для нас обычной нормой и после того, как распространение COVID-19 утихнет», - сказала Донченко.

Распространение гриппа не было масштабным и до введения чрезвычайного положения

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, начавшийся в октябре 2019 года сезон гриппа, был за последние 15 лет одним из самых спокойных, среди возможных причин этого Садикова видит как рост вакцинирования, лучшая гигиена рук, так и социальная дистанцированность людей. «Как правило, сезон гриппа длится с октября по май, и он еще не закончился, высокая заболеваемость гриппом обычно происходит в январе-феврале. Поэтому и до введения чрезвычайного положения картина с заболеваемостью гриппом по сравнению с прошлым и позапрошлым годами лучше», сказала Садикова. Согласно статистике амбулаторных визитов, в этом году максимальная численность заболевших была 4078 человек в неделю, в прошлом сезоне этот показатель был 6424 человека соответственно.

В этом сезоне с пневмонией, связанной с заболеванием тяжелым гриппом или гриппом, было госпитализировано 577 человек, в тот же период в 2018/2019 гг, к началу мая в больничном лечении нуждались 1662 человека. В этом сезоне реанимационное лечение было необходимо 21 человеку, по сравнению с 130 людьми того же периода прошлого года. От осложнений, вызванных гриппом, скончалось 12 заболевших, в сезон 2018/ 2019 гг от гриппа умерло 57 человек. «По сравнению с прошлым сезоном, численность пациентов, нуждающихся в больничном лечении, снизилась на 65,3 процента, нуждающихся в реанимации – на 83,8 процента, и численность смертельных случаев снизилась на 78,9 процента», сказала Садикова, по словам которой, важной причиной сокращения смертности из-за гриппа стало вакцинирование одной группы риска, т.е. жителей домов попечения. «Вакцинирование групп риска всегда помогает снижать как численность заболеваний, так и смертность».

Заболеваемость коклюшем выросла

Из числа инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить каплями или вакцинами, в два раза выросла заболеваемость коклюшем: если в 2019 году за тот же промежуток времени департамент здоровья по всей Эстонии зарегистрировал 17 случаев, то в этом году уже зарегистрировано 36 случаев заболевания коклюшем. Из числа инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить каплями или вакцинами, значительно снизилось заболевание ветряной оспой и пневмококковой инфекцией. В мае 2019 года было зарегистрировано 11 случаев заболевания корью, в эт ом году случаев заболевания корью в Эстонии не зарегистрировано.

Численность заболеваемости клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, выросла на 7 процентов, в этом году также как и в прошлом, зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом.

Число зарегистрированных ВИЧ-инфекций был меньше более чем на одну пятую, также в три раза снизилась заболеваемость гонококковой инфекцией и более чем на одну пятую снизилась заболеваемость хламидиозом.

Численность зарегистрированных хронических заболеваний вирусным гепатитом В и С, и, благодаря этому, общая численность болеющих гепатитом выросла на 20 процентов. Более чем на 40 процентов, по сравнению с тем же периодом прошлого года, зарегистрировано