Министерство социальных дел отменило ограничения на продажу лекарств: но есть исключения

Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что выписывание рецептов, в том числе, повторных рецептов и продажа лекарств по ним в аптеках продолжится в обычном порядке. Исключением останется продажа медикаментов, содержащих парацетамол — лекарства этой группы пока будут продаваться из расчета 30 таблеток одному покупателю.

«Запасы медикаментов как в оптовой торговле, так и в аптечной сети пополняются. Это придает уверенность, что и после снятия ограничений на выписывание и продажу лекарств у жителей Эстонии будет возможность беспрепятственно покупать медикаменты, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - Департамент лекарств, ведомства, ведающие лицензиями на продажу и оптовые торговцы и впредь будут следить за тем, чтобы лекарств хватило всем нуждающимся».

Генеральный директор департамента лекарств Кристин Раудсепп добавила, что с учетом нынешней ситуации необходимости сохранять ограничения на продажу лекарств больше нет.

«Хотя нельзя полностью исключить возобновления и в Эстонии общеевропейской проблемы с доступностью лекарств, все же дополнительные ограничения на продажу медикаментов на данный момент не нужны», - подчеркнула Раудсепп. По ее словам, смягчать условия продажи парацетамола ведомство пока не будет, учитывая, что в мире ситуация с коронавирусом еще не стабилизировалась и поставки препаратов с содержанием парацетамола еще испытывают перебои.