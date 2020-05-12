Теперь в Эстонии можно сдать тест на антитела, чтобы понять, переболели ли вы COVID-19

Тест на антитела IgG показывает ответную реакцию организма при столкновении с вирусом. Антитела возникают у большинства людей на второй или третьей неделе после возникновения симптомов. Можно переболеть и без симптомов или с неярко выраженными симптомами. Поэтому узнать, переболели ли вы COVID-19 или нет, можно с помощью теста на антитела.

И хотя наличие антител показывает, что человек болел COVID-19, пока нет достаточным доказательств, чтобы утверждать, обеспечивают эти антитела в дальнейшем иммунитет или нет.

«Надеемся, что с помощью этой диагностики можно будет получить более подробную информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2, что поможет нам сделать новый шаг в преодолении пандемии. Лабораторные анализы на антитела к коронавирусу также проводим в качестве партнеров проекта ученых Тартуского университета в сероэпидемиологическом исследовании KoroSero-EST. Мы благодарим Курессаарескую больницу за помощь в получении необходимых для выбора системы тестирования материалов», - сказал председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп.

Кровь на анализ для выявления IgG коронавируса можно сдать в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Вильянди, Йыхви, Пыльтсамаа, Выру, Эльва и Виймси в пунктах SYNLAB. Подробная информация здесь. Об анализе можно прочесть здесь.

Анализ можно предварительно заказать в интернете или сделать на месте. Бронировать время для сдачи крови не нужно. Стоимость анализа 18.50 евро, к этому добавляется плата за взятие крови — 5 евро. Ответ можно получить на следующий рабочий день на портале пациента minu.synlab.ee, также на digilugu.ee.