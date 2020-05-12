Акушерки снова будут принимать пациенток с шестой недели беременности

Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы практически восстановила наблюдение и тестирование беременных впервые с начала чрезвычайного положения. Беременные женщины снова могут попасть на прием к акушерке начиная с шестой недели беременности, а с 18 мая пациентки, вставшие на учет в мае, смогут проходить скрининговый тест OSCAR.

Пик эпидемии коронавируса и объявленного в связи с ней чрезвычайного положения позади, но в Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы по-прежнему принимаются меры для защиты пациентов и персонала от инфекции. «Мы продолжаем придерживаться мер гигиены, введенных в период кризиса. Во время приема и пациенты, и персонал будут использовать защитные маски. Каждый пациент, явившийся на амбулаторный прием, будет перед входом в клинику проходить через контрольную палатку – там ему измерят температуру и выдадут защитную маску. Также пациенту придется заполнить декларацию здоровья», – рассказала о мерах заведующая акушерской службой материнской консультации Восточно-Таллиннской центральной больницы Силья Стаалфельдт-Рахумяги.

«Все приходящие к нам на прием беременные должны быть здоровыми и не иметь контактов с инфицированными людьми. Тех же правил придерживается и персонал клиники. Это поможет нам до минимума свести вероятность распространения вируса в клинике. При возникновении вопросов женщина может предварительно получить консультацию по номеру 53977077 – этот телефон работает по рабочим дням с 8:00 до 16:00», – добавила Силья Стаалфельдт-Рахумяги.

Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы ждет новых пациенток с 6-й по 9-ю неделю беременности – этот промежуток оптимален для первого приема у акушерки, в обычной ситуации первый прием у специалиста приходится именно на эту стадию беременности. Начиная с 6–7-й недели беременности уже можно с успехом проводить ультразвуковое исследование – во время приема акушерка сможет дать первичную оценку беременности и ответить на вопросы будущей матери.

С 18 мая в Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы возобновится проведение скрининга первого триместра, или теста OSCARA, для женщин, вставших на учет по беременности в мае. Тест OSCAR – обычный скрининг, который проводится на 11–14-й неделе беременности и позволяет выявить хромосомные аномалии плода и возможные осложнения беременности.

«Пациенты смогут отметить, что в клинике будет менее людно, чем обычно. Мы принимаем меры для соблюдения правила 2+2, поэтому рекомендуем не приходить на прием слишком заблаговременно: 20 минут – более чем достаточно», – прокомментировала Стаалфельдт-Рахумяги, отметив, что на данный момент беременные не могут брать с собой кого-нибудь для моральной поддержки или приходить на прием вместе с детьми.

На прием к специалисту Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы можно записаться по телефону 666 1900 или онлайн – в среде digilugu.ee или iPatsient.itk.ee.