Таллиннский физиотерапевт советует: как избавься от боли в спине

Рентген спины нужно делать только при подозрении на серьезные повреждения, например, после травмы. На снимках спины могут выявится отклонения, которые не связаны с болями в спине. Отклонения на снимках могут также встречаться у людей, которые не жалуются на боли в спине.

Научные исследования показали, что структуры позвоночника просто так не сдвигаются с места. Функция позвоночника - сгибание и подъем. Боль в спине может возникнуть после подъема веса, если вы в течение некоторого времени не поднимали тяжести. Важно постепенно увеличивать нагрузку, чтобы ваша спина привыкла к ней и адаптировалась. Боли в спине могут возникнуть и без травмы.

При болях в спине не рекомендуется все время лежать или же спешить c операцией. Исследования показывают, что лучший способ избавиться от боли в спине - это продолжать заниматься повседневными делами. Если избегать физических нагрузок, то это может привести к усилению боли, медленному выздоровлению и более долгому возвращению к обычному режиму на работе. При болях в спине хирургическое вмешательство необходимо крайне редко. Сильные обезболивающие средства не приносят пользы спине и могут нанести вред.

Физические упражнения и движения оказывают хорошее влияние на боль в спине. Упражнения также помогают уменьшить рецидив болей в спине. Двигаться надо уверенно и нормально, а не медленно и с замедленным дыханием. Делая медленные движения, вы оказываете гораздо большее давление на мышцы. Это нормально, если после упражнений, мышцы дают о себе знать и побаливают, особенно если длительное время вы не занимались физическими нагрузками. Это не значит, тренируюсь вы повредили что-то. Неподготовленные мышцы быстрее дают о себе знать, чем тренированные

Самое главное - это регулярность и непрерывность движения. С точки зрения здоровья рекомендуется тренироваться не менее 150 минут в неделю, 30-40 минут в день. Примерами подходящих занятий являются ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, йога, пилатес и т. д. Исследования показывают, что никакие упражнения не вредят вашей спине и не изнашивают ваши суставы. Самое главное - движение.