Таллиннский физиотерапевт дал десять советов, как восстановиться после родов

За время беременности и родов ваше тело претерпело большие изменения. При новом образе жизни не забывайте находить время, чтобы позаботиться и о себе. Физиотерапевт Восточно-Таллиннской центральной больницы Трийн Ершов, специализирующаяся на восстановлении после родов, дает советы, как поддержать свой организм.
После родов все внимание матери обычно обращено на новорожденного, и она забывает о себе. Однако в это время очень важно дать телу отдохнуть и следить за эргономикой повседневной жизни, чтобы организм смог нормально восстановиться.
Время естественного восстановления организма после родов составляет от шести до восьми недель. В этот период не рекомендуется начинать тренировки, так как мышцы еще не готовы к этому. Тем не менее, можно постепенно начать восстанавливать мышцы тазового дна и живота, а также совершать короткие прогулки. Важно слушать свой организм и давать ему достаточно отдыха.
1. Вставайте с постели и ложитесь в нее через позу лежа на боку
Чтобы повернуться в кровати, согните ноги по одной, лежа на спине и одновременно поддерживая живот руками. Поворачивайте плечи, бедра и колени набок одновременно — так вы избежите перекручивания тела.
Ложась в постель, сядьте на ее край и обопритесь обеими руками о край кровати. Медленно лягте на спину, опираясь на предплечье, а затем на плечо. Поднимите обе ноги на кровать и поверните все тело набок.
Чтобы встать с кровати, согните ноги в коленях, лежа на спине, а затем повернитесь на бок. Опираясь на предплечье, а затем на кисть руки, одновременно опустите ноги вниз через край кровати.
2. При ношении ребенка постоянно чередуйте положения
Зачастую при ношении ребенка постоянно используют одну руку, что перегружает мышцы одной половины тела. При ношении ребенка постоянно чередуйте стороны тела и положения. Для срыгивания кладите ребенка то на одно плечо, то на другое. Мойте ребенка под краном попеременно правой и левой рукой.
3. Поднимая ребенка, не забывайте об эргономике
Первые месяцы после родов избегайте поднятия тяжестей и не поднимайте ничего тяжелее своего ребенка! Первые три недели не следует поднимать ребенка вместе с креслом-люлькой,
чтобы не создавать нагрузку на мышцы живота и тазового дна. Поднимая ребенка, держите его ближе к телу, а спину — прямой (поднимайте с помощью ног).
4. Пеленальный стол должен быть на уровне таза
Чтобы дать отдых мышцам спины, избегайте видов деятельности, требующих длительного нахождения в наклонной позе. При мытье ребенка установите ванночку на подходящей высоте. Следите, чтобы столешница пеленального стола была на уровне таза. Меняя пеленки на низком столике или в кровати, лучше встаньте на колени.
5. Дайте телу отдых!
Особенно в первые три недели ребенка стоит кормить, лежа на боку — так вы отдохнете сами и дадите отдых мышцам. Если сидеть из-за разрывов промежности еще нельзя, лучше отдыхать лежа. Поначалу во время сна ребенка лучше по возможности тоже вздремнуть — так организм сможет спокойно восстановиться.
6. Используйте для отдыха различные положения
Если вы лежите на спине, положите подушку под колени: это способствует расслаблению мышц спины.
Если вы лежите на боку, то для расслабления мышц спины поместите подушку между коленями. Во время кормления грудью можно лежать рядом с ребенком на боку.
При кормлении в положении сидя подложите под нижнюю часть спины подушку. Во время кормления подложите под ребенка подушки, чтобы он был на уровне груди — так вам не нужно будет наклоняться вперед, а ребенку будет удобнее сосать грудь.
7. Пейте достаточное количество жидкости
Для восстановления функции мочевого пузыря пейте не менее двух-трех литров жидкости в день и посещайте туалет каждые два-три часа. Это поможет предупредить чрезмерное растяжение мочевого пузыря, поскольку после беременности мочевой пузырь может заполняться быстрее. Восстановление нормальной чувствительности мочевого пузыря может потребовать времени. Сидя на унитазе, опирайтесь ногами об пол — так мышцы тазового дна будут лучше расслабляться.
8. Следите за питанием
Для восстановления функции кишечника идите в туалет при возникновении сильных позывов. Ни в коем случае не следует откладывать посещение туалета. Употребляйте в пищу свежие фрукты и овощи, избегайте полуфабрикатов. Избегайте запоров и сильного давления на
тазовое дно. Сидя на унитазе, опирайтесь ногами о небольшую скамеечку, а руки или предплечья положите на бедра и расслабьте мышцы живота.
9. Поддержите мышцы спины с помощью бандажа
После родов в течение первых 6–8 недель рекомендуется каждый день носить специальный бандажный пояс. Поддержка для живота помогает сохранять правильную осанку и уменьшает ощущение дискомфорта в животе и в нижней части спины. Разумеется, нужно также выполнять упражнения и соблюдать эргономику.
10. Начните делать легкие упражнения
После родов начните делать упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна, и простые упражнения на поднятие бедер. Легкие сокращения мышц способствуют улучшению кровообращения и уменьшению отека. В позах для отдыха можно осторожно напрягать мышцы живота и упражняться в дыхании животом.
Мышцы живота и тазового дна следует восстанавливать постепенно. Скорость восстановления после родов очень индивидуальна, однако обычно возвращение к нормальным тренировкам может занять 3–6 месяцев.
Много гуляйте, чтобы восстановить выносливость организма. В первую неделю начните с небольших расстояний (10 минут) и постепенно увеличивайте нагрузки в соответствии с состоянием.
Слушайте свое тело и не перегружайте его. Роды наносят организму большую травму, восстанавливаться после которой следует постепенно.