Таллиннский физиотерапевт дал десять советов, как восстановиться после родов

После родов все внимание матери обычно обращено на новорожденного, и она забывает о себе. Однако в это время очень важно дать телу отдохнуть и следить за эргономикой повседневной жизни, чтобы организм смог нормально восстановиться.

Время естественного восстановления организма после родов составляет от шести до восьми недель. В этот период не рекомендуется начинать тренировки, так как мышцы еще не готовы к этому. Тем не менее, можно постепенно начать восстанавливать мышцы тазового дна и живота, а также совершать короткие прогулки. Важно слушать свой организм и давать ему достаточно отдыха.

1. Вставайте с постели и ложитесь в нее через позу лежа на боку

Чтобы повернуться в кровати, согните ноги по одной, лежа на спине и одновременно поддерживая живот руками. Поворачивайте плечи, бедра и колени набок одновременно — так вы избежите перекручивания тела.

Ложась в постель, сядьте на ее край и обопритесь обеими руками о край кровати. Медленно лягте на спину, опираясь на предплечье, а затем на плечо. Поднимите обе ноги на кровать и поверните все тело набок.

Чтобы встать с кровати, согните ноги в коленях, лежа на спине, а затем повернитесь на бок. Опираясь на предплечье, а затем на кисть руки, одновременно опустите ноги вниз через край кровати.

2. При ношении ребенка постоянно чередуйте положения

Зачастую при ношении ребенка постоянно используют одну руку, что перегружает мышцы одной половины тела. При ношении ребенка постоянно чередуйте стороны тела и положения. Для срыгивания кладите ребенка то на одно плечо, то на другое. Мойте ребенка под краном попеременно правой и левой рукой.

3. Поднимая ребенка, не забывайте об эргономике

Первые месяцы после родов избегайте поднятия тяжестей и не поднимайте ничего тяжелее своего ребенка! Первые три недели не следует поднимать ребенка вместе с креслом-люлькой,

чтобы не создавать нагрузку на мышцы живота и тазового дна. Поднимая ребенка, держите его ближе к телу, а спину — прямой (поднимайте с помощью ног).

4. Пеленальный стол должен быть на уровне таза

Чтобы дать отдых мышцам спины, избегайте видов деятельности, требующих длительного нахождения в наклонной позе. При мытье ребенка установите ванночку на подходящей высоте. Следите, чтобы столешница пеленального стола была на уровне таза. Меняя пеленки на низком столике или в кровати, лучше встаньте на колени.

5. Дайте телу отдых!

Особенно в первые три недели ребенка стоит кормить, лежа на боку — так вы отдохнете сами и дадите отдых мышцам. Если сидеть из-за разрывов промежности еще нельзя, лучше отдыхать лежа. Поначалу во время сна ребенка лучше по возможности тоже вздремнуть — так организм сможет спокойно восстановиться.

6. Используйте для отдыха различные положения