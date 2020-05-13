Видео ⟩ В легендарном эстонском санатории начато производство уникального лекарства

«Процесс, который начался несколько лет назад, когда мы хотели узнать, возможно ли сделать из нашей сильной минеральной воды какой-то продукт, в дополнение к процедурам, сейчас достиг той стадии, когда этот продукт готов», - сказал Велло Саар, директор санатория Värska.

Спрей, известный под брендом Tsilk, представляет собой минеральную воду из земной коры с глубины в 595 метров, которая непригодна для питья из-за высокого содержания соли. Однако, согласно проведенному в Тартуском университете исследованию и сертификату по охране здоровья, эта вода помогает в борьбе с вирусами в случае заложенного носа и боли в горле.

"Наш продукт определенно отличается от других аналогичных продуктов на рынке, прежде всего тем, что наша вода поступает из закрытой системы с глубины 595 метров непосредственно в медицинское устройство, - сказал Саар. - Мы ничего не добавляем и не убираем".

Отличительной особенностью Värska Tsilk является то, что руководство пользователя в наборе спрея напечатано как на языке сету, так и на эстонском и русском языках.