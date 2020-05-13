В одном из уездов Эстонии заболеваемость ветрянкой неожиданно выросла почти в 5 раз

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что если за период с начала января по конец апреля прошлого года в Вильяндимаа было диагностировано 30 случаев ветрянки, то за тот же период этого года зафиксировали 143 случая.

Заболевание вирусом Норуолк за этот период прошлого года диагностировали только у одного человека, а в этом году у 24. Как сообщается на сайте департамента, норовирусы вызывают у человека гастроэнтерит, который также ошибочно называют кишечным или желудочным гриппом.

По словам Саара, за исключением нового коронавируса, ветрянки и норовируса, заболеваемость другими инфекциями была в этом году в Вильяндимаа обычной.

«В случае большинства инфекций заметно умеренное снижение, заболеваемость некоторыми болезнями растет», - сказал он.

Тем не менее, по оценке Департамента здоровья, в росте заболеваемости ветрянкой и норовирусами нет ничего необычного. Как сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и контроля эпидемий департамента Евгения Эпштейн, заболеваемость ветрянкой возрастает периодические через каждые 3-5 лет.