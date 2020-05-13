Ср, 13.05.2020
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  • В одном из уездов Эстонии заболеваемость ветрянкой неожиданно выросла почти в 5 раз
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В одном из уездов Эстонии заболеваемость ветрянкой неожиданно выросла почти в 5 раз

Terviseameti andmeil nakatus käesoleva aasta nelja esimese kuuga Viljandimaal tuulerõugetesse üle nelja korra rohkem inimesi kui aasta tagasi samal ajal.

ФОТО: Marko Saarm

По данным Департамента здоровья, за первые четыре месяца этого года в Вильяндимаа зарегистрировано в несколько раз больше случаев ветрянки, чем за тот же период прошлого года, зафиксировано также больше пострадавших от норовируса, пишет Sakala. 

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что если за период с начала января по конец апреля прошлого года в Вильяндимаа было диагностировано 30 случаев ветрянки, то за тот же период этого года зафиксировали 143 случая.

Заболевание вирусом Норуолк за этот период прошлого года диагностировали только у одного человека, а в этом году у 24. Как сообщается на сайте департамента, норовирусы вызывают у человека гастроэнтерит, который также ошибочно называют кишечным или желудочным гриппом.

По словам Саара, за исключением нового коронавируса, ветрянки и норовируса, заболеваемость другими инфекциями была в этом году в Вильяндимаа обычной.

«В случае большинства инфекций заметно умеренное снижение, заболеваемость некоторыми болезнями растет», - сказал он.

Тем не менее, по оценке Департамента здоровья, в росте заболеваемости ветрянкой и норовирусами нет ничего необычного. Как сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и контроля эпидемий департамента Евгения Эпштейн, заболеваемость ветрянкой возрастает периодические через каждые 3-5 лет.

«В 2018 году заболеваемость ветрянкой была в Вильяндимаа очень низкой и поэтому в росте заболеваемости в этом году нет ничего необычного, - сказала она. - Заболеваемость вирусом Норуолк обычно растет зимой, встречаются также случаи заражения группами. В последнее время это заболевание не было широко распространено в Вильяндимаа или Эстонии в целом, так что не стоит из-за него беспокоиться».

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