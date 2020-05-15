Таллиннский онколог: проверьте свою кожу – нет ли на ней подозрительных пятен?

Время после полудня с красивой солнечной погодой особенно опасно. Люди имеют разные типы кожи и, следовательно, количество времени для получения ожога у всех разное. В случае сильного уровня УФ-излучения, например, при УФ-индексе 7 в эстонских условиях, человек с темной кожей может получить ожог через полчаса, но для людей со светлой кожей достаточно 20 минут.

У людей со светлой кожей меньше меланина (пигмента), что означает меньшую защиту от ультрафиолетового излучения. Чем светлее и чувствительнее кожа, тем чаще следует использовать солнцезащитный крем для предотвращения ожогов кожи. Вы же встречали людей, которые всегда получают солнечные ожоги, когда они на солнце, и их кожа не становится коричневой? В то же время, у другого уже коричневый загар в мае, а ко второй половине июня уже точно. С точки зрения онколога, человек со светлыми волосами и голубыми глазами означает, что он подвержен риску развития меланомы. Особую осторожность следует соблюдать с детьми. Нежная кожа ребенка чувствительна к солнечным ожогам, а солнечные ожоги в возрасте до 15 лет являются одним из основных факторов риска развития меланомы в дальнейшей жизни.

Меланома - это злокачественная опухоль кожи, которая развивается из клеток, продуцирующих пигмент.

Меланома встречается как у мужчин, так и у женщин. По данным Эстонского онкологического регистра, за последние пятьдесят лет 40% заболевших были мужчины и 60% женщины. Меланома встречается в основном на спине, голове и шее мужчин, а также на бедрах и ногах женщин.

Раннее обнаружение - ключ к успеху

C загаром, как и со многими вещами в этой жизни, не следует злоупотреблять. Мы, онкологи, не говорим, что вообще нельзя быть на солнце. Наш организм нуждается в витамине D и его источником является ультрафиолетовое излучение, но следует помнить, что человеческое тело не барбекю, не нужно жарить до хрустящей корочки.

Если есть планы загорать, то лучше это делать на солнце, потому что загар в солярии, с точки зрения онколога - это риск. Риск развития определенных форм рака кожи в течение жизни увеличивается уже после одного сеанса загара в солярии. С точки зрения риска развития злокачественных новообразований кожи, даже низкая частота использования солярия не является безопасной.

В случае с автомобилем, вы проверяете нет ли ржавых пятен на кузове, стоит проверять и свою кожу – нет ли на ней подозрительных пятен.