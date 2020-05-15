Таллиннский онколог: проверьте свою кожу – нет ли на ней подозрительных пятен?

Задумывались ли вы, сколько всего часов в Эстонии светит солнце? По данным государственной метеорологической службы, в среднем более 1700 часов в год. Конечно, не все солнечные дни приглашают вас позагорать, но, поверьте мне, этой тысячи семьсот часов достаточно, чтобы привести к ожогам на коже и даже к более печальным последствиям, пишет онколог Восточно-Таллиннской центральной больницы Герли Кууск.
Время после полудня с красивой солнечной погодой особенно опасно. Люди имеют разные типы кожи и, следовательно, количество времени для получения ожога у всех разное. В случае сильного уровня УФ-излучения, например, при УФ-индексе 7 в эстонских условиях, человек с темной кожей может получить ожог через полчаса, но для людей со светлой кожей достаточно 20 минут.
У людей со светлой кожей меньше меланина (пигмента), что означает меньшую защиту от ультрафиолетового излучения. Чем светлее и чувствительнее кожа, тем чаще следует использовать солнцезащитный крем для предотвращения ожогов кожи. Вы же встречали людей, которые всегда получают солнечные ожоги, когда они на солнце, и их кожа не становится коричневой? В то же время, у другого уже коричневый загар в мае, а ко второй половине июня уже точно. С точки зрения онколога, человек со светлыми волосами и голубыми глазами означает, что он подвержен риску развития меланомы. Особую осторожность следует соблюдать с детьми. Нежная кожа ребенка чувствительна к солнечным ожогам, а солнечные ожоги в возрасте до 15 лет являются одним из основных факторов риска развития меланомы в дальнейшей жизни.
Меланома - это злокачественная опухоль кожи, которая развивается из клеток, продуцирующих пигмент.
Меланома встречается как у мужчин, так и у женщин. По данным Эстонского онкологического регистра, за последние пятьдесят лет 40% заболевших были мужчины и 60% женщины. Меланома встречается в основном на спине, голове и шее мужчин, а также на бедрах и ногах женщин.
Раннее обнаружение - ключ к успеху
C загаром, как и со многими вещами в этой жизни, не следует злоупотреблять. Мы, онкологи, не говорим, что вообще нельзя быть на солнце. Наш организм нуждается в витамине D и его источником является ультрафиолетовое излучение, но следует помнить, что человеческое тело не барбекю, не нужно жарить до хрустящей корочки.
Если есть планы загорать, то лучше это делать на солнце, потому что загар в солярии, с точки зрения онколога - это риск. Риск развития определенных форм рака кожи в течение жизни увеличивается уже после одного сеанса загара в солярии. С точки зрения риска развития злокачественных новообразований кожи, даже низкая частота использования солярия не является безопасной.
В случае с автомобилем, вы проверяете нет ли ржавых пятен на кузове, стоит проверять и свою кожу – нет ли на ней подозрительных пятен.
Так же, как рекомендуется регулярно посещать стоматолога, также нужно посещать и дерматолога, особенно тем, у кого много родинок. Воздержание от нахождения на солнце не означает, что риск меланомы, наследственность может вступить в игру. Как и в случае большинства заболеваний, раннее выявление является ключевым. Более 70% случаев в Эстонии диагностируются на стадии местной меланомы. Это позволяет нам удалить опухоль хирургическим путем.
Прогноз ухудшается, когда заболевание распространилось или достигло региональных лимфатических узлов, наиболее близких к этой конкретной опухоли. В этом случае хирургическое лечение часто сочетается с другими противоопухолевыми методами лечения, такими как иммунотерапия.
Исследования продолжаются
Иммунотерапия, целевая терапия, химиотерапия и лучевая терапия используются для лечения прогрессирующей или нехирургической меланомы. Методы лечения комбинируются в зависимости от количества и расположения очагов.
Механизм действия иммунотерапии направлен не на разрушение опухоли непосредственно, а на иммунную систему пациента для борьбы с самой опухолью.
Целевая терапия была введена в последнее десятилетие. Целевая (таргетная) терапия влияет на специфические изменения ДНК или белков в опухолевой клетке, которые необходимы для развития, роста и распространения опухоли. Например, около половины случаев меланомы имеют мутацию в гене BRAF в опухолевой клетке.
Наличие мутации BRAF можно определить и это важно при прогрессирующем заболевании, поскольку недавно были разработаны лекарственные средства, которые ингибируют действие мутированного BRAF. Исследования показали, что использование этих препаратов значительно улучшает результат и выживаемость пациентов с прогрессирующей меланомой.
Не все лекарства, которые уже показали результаты в мире, доступны в Эстонии или финансируются Больничной кассой. Работа наших онкологов состоит в том, чтобы научные достижения стали доступными и для эстонских пациентов.
Однако, как упоминалось выше, ключом к успеху является раннее выявление, если меланома обнаружена вовремя, результаты лечения хорошие, и нет необходимости говорить о продлении жизни и уменьшении страданий.
Что надо запомнить:
- Основной причиной меланомы является ультрафиолетовое излучение.
- Защитите себя: избегайте солнечных ожогов, пользуйтесь солнцезащитным кремом и одеждой с длинными рукавами на солнце.
- Избегайте соляриев!
- Следи за своей кожей!