В США разработали вакцину от COVID-19 в виде таблеток

Американские ученые готовятся к клиническим испытаниям новой вакцины, которую они планируют выпускать в виде таблеток, сообщает Korrespondent со ссылкой на Daily Mail.

По словам одного из создателей, врача-иммунолога Шона Такера из Сан-Франциско вакцина сделана из мертвого аденовируса, одной из причин простуды, в который команда Такера включила некоторые гены из COVID-19. Сейчас вакцина проходит лабораторные испытания на пригодность к производству.

Отмечается, что миллионы доз новой вакцины могут быть произведены к концу года.