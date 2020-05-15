В США разработали вакцину от COVID-19 в виде таблеток

Испытания на мышах уже проведены, и их результаты, по словам американских ученых, были многообещающими.
Американские ученые готовятся к клиническим испытаниям новой вакцины, которую они планируют выпускать в виде таблеток, сообщает Korrespondent со ссылкой на Daily Mail.
По словам одного из создателей, врача-иммунолога Шона Такера из Сан-Франциско вакцина сделана из мертвого аденовируса, одной из причин простуды, в который команда Такера включила некоторые гены из COVID-19. Сейчас вакцина проходит лабораторные испытания на пригодность к производству.
Отмечается, что миллионы доз новой вакцины могут быть произведены к концу года.
Испытания на мышах уже проведены, и их результаты были многообещающими. На начало июля запланированы испытания на людях, уже отбираются кандидаты. Вместе со своей командой из восьми человек доктор Такер работает с января без выходных, чтобы предложить эффективную вакцинацию в виде таблеток.