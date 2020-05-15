Новая напасть: мир постепенно захватывает опасная супербактерия

Бактерия долгое время считалась относительно неопасной, но в настоящее время это один из самых страшных внутрибольничных патогенов. Она особенно опасна для пациентов с ослабленным иммунитетом или для пациентов с воспалительными заболеваниями легких. Хотя зона поражения практически любой орган, наиболее распространены инфекции дыхательных путей и крови.