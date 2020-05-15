Находящемуся на лечении в Англии с очень редким диагнозом маленькому Маттиасу нужна ваша помощь

Маттиас - это мальчик возрасте 1 года и 4 месяцев, которому диагностировали редкую форму иммунодефицита, и которому в начале этого года в английском Ньюкасле пересадили новые стволовые клетки костного мозга. Из-за очень редкой болезни Маттиасу уже пришлось провести в Англии 10 месяцев, и, хотя медицинские расходы ребенка оплачиваются Больничной кассой Эстонии, все расходы, связанные с медицинской поездкой оплачивает семья. Поддержка Детского фонда на весь период лечения составляет 6000 евро.

По словам детского врача Эндрю Дженнери, история Маттиаса словно взята из учебника - маленький был в хорошем состоянии до трансплантации, смело пережил химиотерапию перед трансплантацией, ему быстро нашли подходящего донора, сама пересадка прошла без осложнений, как и первые 36 дней в полной изоляции.

На сегодня с момента пересадки прошло более 100 дней, и к настоящему моменту состояние ребенка улучшается, подтверждает мать Маттиаса Элина, которая находится в Англии вместе со своим ребенком. По ее словам, Маттиас, наконец, начал с аппетитом есть, с каждым днем ​​набирая все больше сил и приобретая новые навыки.

Именно из-за очень специфической формы иммунодефицита пребывание Маттиаса в больнице было намного дольше, чем ожидалось. Однако теперь врачи считают, что через несколько недель маленький мальчик будет готов отправиться домой, из Англии в Эстонию.

Иммунитет Маттиаса после трансплантации крайне низок, и, учитывая глобальное распространение коронавируса, ему необходимо найти очень безопасный способ вернуться домой. Один эстонский предприниматель уже пообещал протянуть руку помощи Детскому фонду и семье Маттиаса в плане транспорта.

Однако перед тем, как покинуть Англию, семье Маттиаса еще предстоит оплатить последние расходы, связанные с жильем там, и оформить страховку на обратный рейс на общую сумму почти 2000 евро.

"Мы верим и надеемся, что с помощью хороших доноров Детского фонда мы сможем также оплатить эти расходы, а семья ребенка может сосредоточиться только на безопасном возвращении Маттиаса домой и дальнейшем улучшении", - говорится в сообщении.

Маленькому Маттиасу можно помочь, позвонив на номера телефонов благотворительных организаций Детского фонда, и выбранная вами сумма пожертвования будет добавлена ​​к вашему счету за телефон за тот же месяц. Чтобы пожертвовать сумму, позвоните по соответствующему номеру пожертвования:

при звонке на 900 5025 жертвуете 5 евро

при звонке на 900 5100 жертвуете 10 евро

при звонке на 900 5500 жертвуете 50 евро

или сделав пожертвование на счет для пожертвований Детского фонда Клиники Тартуского университета и отметив в пояснении «Mattias»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813