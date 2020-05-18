Во время чрезвычайного положения больничный лист оформили 100 000 жителей Эстонии

Если в 2019 году с середины марта по середину мая больничный лист оформили 48 000 человек, то в этом году в то же самое время таких лиц было уже 100 000, пишет Rus.ERR.
Из 100 000 больничных листов 2000 были отменены по разным причинам.
Почти 25 000 всех больничных листов, взятых во время чрезвычайного положения, были открыты через портал пациента digilugu.ee. В воскресенье был последний день, когда больничный можно было оформить на этом портале.
С 18 мая больничный может открыть врач, а также с 18 мая заканчивается положение, когда первые три дня заболевания компенсировались.
Направление к врачу-специалисту, окончание которого пришлось на чрезвычайное положение, автоматически продлевается на полгода.