Исследование: почти половина девочек в Эстонии считает себя слишком толстыми, от ожирения страдает все больше детей

В рамках международного исследования ВОЗ в период с 2017 по 2018 годы изучала привычки, социальные контакты и состояние здоровья 11-, 13- и 15-летних подростков. В нем приняло участие 230 тысяч подростков примерно из 40 стран. Аналогичное исследование проводилось в 2014 году.

Онлайн-коммуникация

Девочки чаще, чем мальчики, общаются с друзьями в онлайновом режиме и демонстрируют более высокие показатели проблемного использования социальных сетей. В целом, 7% подростков были отнесены к категории проблемных пользователей социальных сетей на основе Шкалы расстройств, вызываемых зависимостью от социальных сетей (Van den Eijnden et al., 2016).

Симптомы проблемного использования социальных сетей схожи с симптомами зависимости: примером может служить утрата контроля над собственным использованием социальных сетей, наносящая ущерб другим важным областям жизни, включая отношения со сверстниками и родителями, хобби (Van den Eijnden et al., 2016). Треть подростков общаются в интернете с друзьями и другими лицами на протяжении практически всего дня, в то время как примерно каждый восьмой из них предпочитает использовать онлайновую коммуникацию для обсуждения личных проблем со своими друзьями. Частота онлайновой коммуникации повышается с возрастом, причем отмечаются разные гендерные тенденции.

Для девочек в большей степени характерна интенсивная онлайновая коммуникация, однако мальчики чаще предпочитают обсуждать личные проблемы в интернете. Кроме того, становясь старше, девочки подвергаются большему риску проблемного использования социальных сетей. Между странами отмечались значительные различия в показателях поведения в интернете, что свидетельствует о том, что в формировании этих аспектов жизни подростков определенную роль играют культурные, политические и экономические факторы.

В Эстонии среди 11-летних 4 процента девочек и 6 процентов мальчиков относятся категории проблемных пользователей социальных сетей, среди 13-летних - уже 7 процентов девочек и те же 6 процентов мальчиков. Среди 15-летних - 7 процентов девочек и 4% мальчиков.

Девочки чаще, чем мальчики, считают себя толстыми

Согласно результатам исследования, восприятие своего тела - огромная проблема в Эстонии среди подростков. Причем в сравнении с результатами аналогичного исследования 2014 года, ситуация только усугубилась. Треть 11 и 13-летних детей обоих полов в Эстонии считают себя слишком толстыми. А к 15 годам таковы считают себя 41 процент девочек и 21 процент мальчиков.

В то же время доля подростков с избыточным весом увеличилась. Среди 11-летних процент детей страдающих лишних весом вырос до 20 среди девочек и 30 среди мальчиков. Среди 13-летних от лишнего веса страдают 17 процентов девочек и 27 процентов мальчиков. Среди 15-летних 15 процентов девочек и 23 процента мальчиков.

В то же время исследование показало, что мальчики в возрасте 11, 13 и 15 лет в Эстонии стали реже заниматься спортом, причем наибольший спад заметен в возрасте 13 лет по сравнению с аналогичным исследованием 2014 года. В то же время девочки стали активнее заниматься спортом в Эстонии.

Удовлетворенность жизнью

Подростки из семей с более высоким достатком сообщили о большей удовлетворенности жизнью во всех странах и регионах (за исключением Казахстана и девочек в Гренландии). Но наибольшие различия между подростками из семей с высоким и низким достатком были отмечены в Латвии, Соединенном Королевстве и Эстонии.

В целом, в период после 2014 г. удовлетворенность жизнью немного повысилась – с 7,7 до 7,8. Изменения, происходившие со временем, были довольно последовательными во всех гендерных и возрастных группах.

Употребление алкоголя

В период после 2014 г. отмечалось небольшое снижение показателя употребления алкоголя хотя бы раз в жизни среди подростков (с 38% до 35%), однако общие уровни его текущего употребления не изменились. Наибольшее снижение распространенности употребления алкоголя хотя бы раз в жизни (16 процентных пунктов) было выявлено в Республике Молдова, за которой следовали Армения, Чехия и Эстония, где этот показатель снизился примерно на 10 процентных пунктов.