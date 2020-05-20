Ментол под запретом. В Европе больше нельзя купить сигареты с характерным вкусом

Помимо сигарет с различными вкусами, с полок магазинов исчезнут фильтры, бумага и капсулы, содержащие ароматизаторы. В Британии также нельзя будет купить тонкие сигареты. Чиновники рассчитывают, что новая мера поможет сократить число молодых курильщиков.

Почему именно ментоловые?

Как работает большинство сигарет с ментолом? Часто внутри фильтра помещается капсула, которая ломается при нажатии, меняя вкус. Или же сам фильтр пропитан ментоловым маслом, которое придает аромат.

Ментол впервые начали добавлять в сигаретные фильтры в 1920-х годах: производители утверждали, что такие сигареты более безопасны для здоровья курильщиков, а рекламу своей продукции строили вокруг картинок природы, прохладной весны и воды.

Это должно было дать покупателям ощущение свежести от курения. При этом целью были именно начинающие курильщики или люди, имеющие проблемы со здоровьем.

На самом деле по своему воздействию на организм сигареты с различными вкусами никак не отличаются от обычных и все так же способствуют развитию рака и заболеваний сердца и сосудов.

И все же многочисленные опросы, проведенные в разных странах, говорят, что молодые люди часто уверены, что ментоловые сигареты менее опасны.

При вдохе ментоловый аромат маскирует запах дыма. Кроме того, ментол обладает охлаждающим эффектом и может уменьшить кашель и неприятные ощущения в горле, которые возникают у многих курильщиков.

Врачи считают, что именно поэтому молодежь верит в меньший вред ментоловых сигарет. А исследования показывают, что по этой причине молодые люди чаще всего покупают ментоловые сигареты.

На самом же деле курильщики часто вдыхают такой дым более глубоко, дольше задерживают его в легких и подвергают себя еще большей опасности.

Кроме того, если человек впервые пробует курить и выбирает ароматизированные сигареты, у него намного больше шансов выработать привычку и стать зависимым от никотина, чем у тех, кто пробует сигареты без вкусовых добавок.

"Охлаждающее и анестезирующее воздействие ментола маскирует краткосрочные негативные физиологические эффекты от курения, такие как боль в горле, жжение и кашель. Это обеспечивает поверхностное облегчение, а также психологическую уверенность, что такие сигареты менее опасны для здоровья. Если бы эти физиологические проявления не были замаскированы, у курильщиков была бы более сильная мотивация бросить", - замечает доктор Стейси Андерсон из Университета Сан-Франциско.

Более того, курильщики ментоловых сигарет в среднем курят больше остальных и реже хотят бросить. Проблема в том, что бросить курить сигареты с ментолом оказывается для многих сложнее, чем в других случаях: основная причина - тот самый более приятный вкус.