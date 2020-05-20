Онколог: заботиться о здоровье своей кожи нужно учить еще в детстве

«Одна из причин возникновения меланомы кожи кроется в солнечных ожогах, полученных в детстве, - объясняет доктор Элен Веттус, онколог Северо-Эстонской областной больницы и клиники др. Нийне. - Поездки в южные страны, где кожный покров подвергается особенно интенсивному переменному ультрафиолетовому излучению, также сказываются негативно. Солнце может быть очень опасным, а наша кожа никогда не забывает полученные солнечные ожоги. Необязательно, чтобы кожа покраснела, начала гореть, а потом облезла. Как повреждение кожи классифицируется любой коричневый оттенок кожи, даже легкий загар».

«Как родители, мы обязаны объяснить нашим детям, что естественный цвет кожи - самый красивый, а в теплую погоду кожа должна быть защищена прежде всего одеждой (для детей рекомендуется с маркировкой UPF). Кроме того, необходимо использовать шляпу, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем с фактором 30 и более. Крем должен защищать от лучей UVB и UVA и содержать цинк или диоксид титана, которые имеют физическую защиту от ультрафиолетового излучения. Разумеется, наносить крем только утром недостаточно, его следует обновлять каждые два часа или сразу после плавания и физических упражнений. Когда взрослые наносят крем сами, дети следуют их примеру. К счастью, тенденция ухода за своей кожей налицо, и в своей практике я встречаю среди пациентов и детей, которые приходят на проверку родинок. Родители рассказали им, что загар вреден, а их оттенок кожи очень красивый! Давайте не будем забывать, что привычки и примеры из детства обычно оказывают влияние на человека до конца жизни», - сказала онколог.

«Конечно, пребывание на улице и на свежем воздухе очень полезно для всех, но люди все равно должны защищать себя от интенсивного излучения, - сказала доктор Веттус. - Я бы хотела обратиться к тем, кто отвечает за планирование троп здоровья и игровых площадок: возле скамеек для отдыха и детских площадок должно быть больше затененных зон».

«Вторым серьезным врагом нашей кожи является солярий. Я с нетерпением жду, когда несовершеннолетним запретят посещать солярий - помимо риска возникновения меланомы, солярий повреждает кожу и ускоряет ее старение у молодежи. На самом деле, во имя своего здоровья никто не должен ходить в солярий. Мы в клинике др. Нийне уже семь лет назад сделали Департаменту здравоохранения и Министерству социальных дел предложение запретить солярий для несовершеннолетних. До законопроекта, запрещающего несовершеннолетним посещение солярия и тату-салонов, дело дошло только в 2019-м году. Я очень надеюсь, что этот закон будет принят в ближайшее время», - добавила доктор Веттус.

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