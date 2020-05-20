Онколог: заботиться о здоровье своей кожи нужно учить с детства

Заболеваемость меланомой кожи растет как в Эстонии, так и во многих других странах. 30% всех первичных случаев меланомы кожи диагностируют у пациентов в возрастной группе 20-44 года. Число новых случаев увеличивается, в том числе, и из-за роста осведомленности: люди стали ходить на проверку кожи чаще, что является положительной тенденцией. Май – это месяц меланомы, в течение которого людям рассказывают о профилактике, симптомах и лечении заболевания. Меланома, обнаруженная на ранней стадии, поддается лечению.
«Одна из причин возникновения меланомы кожи кроется в солнечных ожогах, полученных в детстве, - объясняет доктор Элен Веттус, онколог Северо-Эстонской областной больницы и клиники др. Нийне. - Поездки в южные страны, где кожный покров подвергается особенно интенсивному переменному ультрафиолетовому излучению, также сказываются негативно. Солнце может быть очень опасным, а наша кожа никогда не забывает полученные солнечные ожоги. Необязательно, чтобы кожа покраснела, начала гореть, а потом облезла. Как повреждение кожи классифицируется любой коричневый оттенок кожи, даже легкий загар».
«Как родители, мы обязаны объяснить нашим детям, что естественный цвет кожи - самый красивый, а в теплую погоду кожа должна быть защищена прежде всего одеждой (для детей рекомендуется с маркировкой UPF). Кроме того, необходимо использовать шляпу, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем с фактором 30 и более. Крем должен защищать от лучей UVB и UVA и содержать цинк или диоксид титана, которые имеют физическую защиту от ультрафиолетового излучения. Разумеется, наносить крем только утром недостаточно, его следует обновлять каждые два часа или сразу после плавания и физических упражнений. Когда взрослые наносят крем сами, дети следуют их примеру. К счастью, тенденция ухода за своей кожей налицо, и в своей практике я встречаю среди пациентов и детей, которые приходят на проверку родинок. Родители рассказали им, что загар вреден, а их оттенок кожи очень красивый! Давайте не будем забывать, что привычки и примеры из детства обычно оказывают влияние на человека до конца жизни», - сказала онколог.
«Конечно, пребывание на улице и на свежем воздухе очень полезно для всех, но люди все равно должны защищать себя от интенсивного излучения, - сказала доктор Веттус. - Я бы хотела обратиться к тем, кто отвечает за планирование троп здоровья и игровых площадок: возле скамеек для отдыха и детских площадок должно быть больше затененных зон».
«Вторым серьезным врагом нашей кожи является солярий. Я с нетерпением жду, когда несовершеннолетним запретят посещать солярий - помимо риска возникновения меланомы, солярий повреждает кожу и ускоряет ее старение у молодежи. На самом деле, во имя своего здоровья никто не должен ходить в солярий. Мы в клинике др. Нийне уже семь лет назад сделали Департаменту здравоохранения и Министерству социальных дел предложение запретить солярий для несовершеннолетних. До законопроекта, запрещающего несовершеннолетним посещение солярия и тату-салонов, дело дошло только в 2019-м году. Я очень надеюсь, что этот закон будет принят в ближайшее время», - добавила доктор Веттус.
Когда следует обращаться к специалисту?
Следует проконсультироваться с дерматоскопистом, если на коже появилась новая родинка, которая быстро меняется, растет и темнеет. В течение жизни у человека могут появляться новые родинки, но во взрослом возрасте быстрые изменения определенно требуют внимания врача. В детском возрасте родинки растут с ребенком.
Асимметрия поражения, неправильный край, многоцветность также могут указывать на злокачественность, и при наличии таких признаков следует проконсультироваться с квалифицированным врачом. Около 80% кожных меланом являются меланомами уже в тот момент, когда они появляются на коже, а это означает, что они маленькие, менее 5 мм. Следует также обратить внимание на розовые поражения кожи и узелки.
Если родинка повреждена вследствие травмы, не нужно немедленно обращаться к врачу. Примерно через месяц она должна зажить - иногда может остаться шрам, в зависимости от глубины повреждения. Если какие-либо родинки не заживают или внезапно начинают кровоточить, обязательно обратитесь к врачу.
Не стоит беспокоиться по поводу всех родимых пятен, выступающих над кожей: внутрикожные новообразования встречаются у многих.
Каждые два-три месяца человеку рекомендуется осматривать свою кожу перед зеркалом. Если появятся одна-две родинки, которые отличаются от других по размеру, форме или цвету, следует проконсультироваться с дерматоскопистом.
Базовая проверка родимых пятен рекомендована всем жителям Эстонии, потому что из-за светлой кожи мы все подвержены риску меланомы. В зависимости от индивидуального риска, врач порекомендует, с какой частотой необходимо являться на контроль. Конечно, не все пациенты требуют ежегодного обследования.
Эстонское онкологическое общество отмечает, что за последние 10 лет заболеваемость меланомой в Эстонии увеличилась почти вдвое. В 2017 году в Эстонии у 814 женщин и 512 мужчин были диагностированы немеланомные злокачественные опухоли кожи. Ежегодно в Эстонии диагностируют около 1326 случаев рака кожи. Новые случаи меланомы в 2017-м году были выявлены у 142 женщин и 83 мужчин.