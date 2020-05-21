Медики не советуют людям с болезнями легких использовать маски

Если у человека с легочным заболеванием ношение маски не вызывает дискомфорт и кислородное голодание, он должен ее носить. В противном случае, рекомендовано ее носить только в крайних случаях и непродолжительное время (при посещении магазинов, в общественном транспорте). Также маски не стоит носить детям младше двух лет и тем, кто не в состоянии их использовать правильным образом.