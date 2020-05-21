Открытие: коронавирус неожиданным образом меняет сердца зараженных

Эксперты Медицинской школы Икана попытались разобраться в вопросе, проследив за 110 пациентами с коронавирусом.

Почти у 62% пациентов был увеличен правый желудочек, и все они скончались. К слову сказать, данные, поступавшие из Китая, говорят: у 19% пациентов с коронавирусом были проблемы с сердцем. Многие медики назначают разжижающие кровь препараты, опасаясь образования смертельных тромбов у пациентов.

В рамках последнего исследования было установлено: ЭКГ показала, что у 31% пациентов наблюдалось увеличение правого желудочка. Данное отклонение нередко связано с наличием других проблем, включая неконтролируемое воспаление или применение разжижающих кровь препаратов. Непонятно, почему именно правый желудочек страдал больше.