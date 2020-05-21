Департаменту здоровья срочно нужны еще 20 работников

По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, в дальнейшей работе приоритет ее ведомства заключается в управлении данными и увеличении аналитического ресурса, передает Rus.ERR.

«Аналитики помогают при принятии решений на оперативном уровне и оценке регионального распространения, при определении фактических обстоятельств, рассмотрении перспективы и составлении прогнозов», - сказала Юрило, добавив, что также важно развивать сферу информирования о рисках, чтобы давать советы в разных областях и отвечать на запросы людей в соцсетях.

Усиление нужно и лаборатории инфекционных заболеваний, чтобы обеспечить дальнейшее развитие анализов на вирус SARS-CoV-2.