В Департамент здоровья срочно требуются еще 20 работников

Департамент здоровья надеется получить финансирование, чтобы усилить компетенцию для подготовки к второй волне коронавируса и последующих инфекционных заболеваний, и нанять еще около 20 сотрудников для работы в различных сферах деятельности ведомства.
По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, в дальнейшей работе приоритет ее ведомства заключается в управлении данными и увеличении аналитического ресурса, передает Rus.ERR.
«Аналитики помогают при принятии решений на оперативном уровне и оценке регионального распространения, при определении фактических обстоятельств, рассмотрении перспективы и составлении прогнозов», - сказала Юрило, добавив, что также важно развивать сферу информирования о рисках, чтобы давать советы в разных областях и отвечать на запросы людей в соцсетях.
Усиление нужно и лаборатории инфекционных заболеваний, чтобы обеспечить дальнейшее развитие анализов на вирус SARS-CoV-2.
В случае получения финансирования, по словам Юрило, на некоторые должности уже есть кандидаты на примете, но все же хотят путем открытого конкурса предоставить возможность всем, кто заинтересован внести свой вклад в эту сферу.