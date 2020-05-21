Департамент здоровья: сезон гриппа завершен

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Эстонии достигла несезонного уровня, поэтому сезон гриппа 2019/2020 можно считать завершенным, передает Rus.ERR.
Как сообщил Департамент здоровья, с 11 по 17 мая к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратилось 814 человек, случаев гриппа диагностировано не было.
По сравнению с данными за предыдущую неделю заболеваемость гриппоподобными заболеваниями снизилась на 29%.
С начала сезона гриппом заболели 4388 человек. Их диагноз был подтвержден в лаборатории или на основании эпидемиологической связи. Госпитализированы в связи с гриппом были 582 пациента.