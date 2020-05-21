Департамент здоровья: сезон гриппа завершен

Как сообщил Департамент здоровья, с 11 по 17 мая к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратилось 814 человек, случаев гриппа диагностировано не было.

По сравнению с данными за предыдущую неделю заболеваемость гриппоподобными заболеваниями снизилась на 29%.