Пт, 22.05.2020
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  • Сравниваете коронавирус с гриппом? За этот сезон в Эстонии от гриппа умерло в пять раз меньше, чем от COVID-19

Сравниваете коронавирус с гриппом? За этот сезон в Эстонии от гриппа умерло в пять раз меньше, чем от COVID-19

При наличии симптомов заболевания, лучше всего обратиться к врачу для постановки правильного диагноза, поскольку зачастую грипп легко можно спутать с ОРВИ.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

За сезон от гриппа скончались 12 человек, по данным департамента здоровья, сезон гриппа можно считать завершившимся.

В период с 11 по 17 мая продолжалось снижение заболеваемости ОРВИ, к врачам обратились 814 больных, 22,6 процента которых были детьми.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппоподобными болезнями сократилась на 29 процентов. За неделю не было лабораторно подтверждено ни одного случая гриппа.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом достигла внесезонных показателей. Таким образом, можно считать сезон гриппа 2019/2020 закрытым.

В течение сезона гриппом заболели 4388 человек, диагноз которых был подтвержден лабораторно или на основании эпидемиологической связи. Госпитализация из-за гриппа потребовалась 582 пациентам. По данным шести больниц, за сезон 2019/2020 в отделение интенсивной терапии попал 21 человек, от гриппа скончались 12 человек в возрасте от 9 месяцев до 85 лет. Все скончавшиеся входили в группы риска.

От осложнений вызванных COVID-19 в Эстонии к 22 мая скончалось 64 человека.

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