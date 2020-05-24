Ученые: витамин D не защищает от COVID-19, но все же он нужен

Врачи объясняют, что в больших количествах прием витамина D не помогает предотвратить заражение коронавирусом.

Ранее нехватку витамина D связывали с высоким риском заразиться COVID-19, потому что у зараженных зачастую была зафиксирована нехватка данного витамина. Хотя по оценке ученых, причиной этому может быть тот факт, что больше всего зараженных живут в районах, где в то же время проживает большое число людей с хронической нехваткой витамина D.

Из исследований стало известно, что витамин D может помочь предотвратить чрезмерную реакцию иммунной системы, которую связывают с гиперцитокинемией (цитокиновый шторм) и с возникающими на фоне этого тяжелыми симптомами.

Возможно, что витамин D помогает иммунной системе работать нормально, но нет необходимости потреблять его в чрезмерных количествах.